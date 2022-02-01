Исследование: Неандерталец не уступал homo sapiens

Исследования новосибирских ученых показали, что развитие мелкой моторики неандертальцев было сравнимо с анатомическими особенностями современного человека. Это идет вразрез с многие годы бытовавшим мнением о невысоких когнитивных способностях этих существ, утверждает доктор исторических наук из Института археологии и этнографии СО РАН Ксения Колобова. Ее исследование открывает неожиданные таланты неандертальца. Дело в том, что в знаменитой Чагырской пещере на Алтае найдено около 1,2 тысячи костяных ретушеров. Они применялись для заточки каменных орудий труда. Ученые задались вопросом: а как древние люди пользовались ретушерами? Как с их помощью делали каменные ножи? И провели эксперимент на себе.

- Мы заметили, что ретушер можно держать по-разному, всей кистью, как молоток и делать рубящие движения, - говорит Колобова. - А можно удерживать его тремя пальцами, как художник держит кисточку. При таком способе рука становится подвижнее, удары о камень выходят точнее.

Оставшиеся на ретушерах следы при разных способах заточки оказались разными. А дальше ученые построили на компьютере модель всего процесса и сравнили с показателями в эксперименте. Оказалось, что неандертальцы держали ретушеры тремя пальцами, а не сжимали в кулаке.

- То есть мелкая моторика рук алтайских неандертальцев была сопоставима с движениями homo sapiens, - поясняет Ксения Колобова. - Важно подчеркнуть, что мелкая моторика напрямую связана с умственными способностями, недаром такие навыки рекомендуется прививать с самого детства. А значит, можно говорить о том, что алтайские неандертальцы были гораздо смышленее, чем принято полагать.