Под Омском отчим убил четырехлетнюю падчерицу из-за мультиков

В Омской области задержан 38-летний житель деревни Кольцово Кормиловского района. Следователи подтвердили его причастность к убийству маленькой падчерицы.

- По версии следствия, около часа ночи, когда девочка попросила включить ей мультики, находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый из личных неприязненных отношений задушил ребенка, - сообщает СУ СК по Омской области.

Мать девочки проснулась из-за шума, вызвала скорую помощь и полицию. Однако спасти ребенка не удалось.

На месте происшествия работают следователи. Выясняется, работали ли с неблагополучной семьей профилактические службы. Соседи характеризуют родителей девочки как злоупотребляющих спиртными напитками.