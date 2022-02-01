Первый билет в кино по "Пушкинской карте" продан в Ставрополе

Те, у кого есть "Пушкинская карта", с 1 февраля могут тратить ее номинал и на билеты в кинотеатр. Новая опция сразу нашла отклик у молодежи: за первые часы билетов было куплено более чем на 200 тысяч рублей.

Программа с возможностью приобретать билеты на отечественные фильмы стартовала 1 февраля в 00:00 по Камчатскому времени. Пионером оказался Ставрополь - именно там был продан первый билет по "Пушкинской карте". Ее обладатель выбрал фильм "Последний богатырь: "Посланник Тьмы".

Уже сейчас по карте можно купить билет не только на этот кинохит, но и на другие фильмы: "Три богатыря и конь на троне", "Чемпион мира", "Лётчик", "Другое имя", "Мария. Спасти Москву", "Тайна", "Маленький воин". Впереди - премьеры "Одиннадцать молчаливых мужчин", "Однажды в пустыне", "Папы".

В данный момент к программе уже подключились 300 кинотеатров, рассчитывается, что в течение трех лет их станет в пять раз больше. Наибольшее количество кинотеатров-участников программы в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Республике Башкортостан.

"Пушкинская карта" - программа по популяризации культурных учреждений и мероприятий среди молодежи. Участники программы - молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет - могут приобрести билеты в театры, музеи и концертные залы на общую сумму 5000 рублей в год. Проект стартовал 1 сентября 2021 года. С момента запуска программы участниками стали более 4 миллионов молодых людей.