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01.02.2022 12:23
Рубрика: Общество

В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленинградской области с 7 по 20 февраля все школы региона будут закрыты, детей отправят на внеплановые каникулы, сообщает пресс-служба правительства.

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Решение о закрытии школ принято региональным штабом по борьбе с коронавирусом, текст постановления готовится в срочном порядке.

Причина одна - рост заболеваемости коронавирусом среди детей. Несколько дней назад в регионе ввели ограничения для детей, в частности, запретили плановые осмотры несовершеннолетних за исключением грудничков. Все диспансерное наблюдение перевели в дистанционный формат.

Ранее жесткие ограничения в связи с ростом детской заболеваемости ввел Петербург. В соседнем регионе ученики с 7 по 11 классы переводятся на дистанционку, детям всех возрастов запрещено ходить в кафе, непродовольственные магазины, театры, фитнес-клубы.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Пандемия коронавируса COVID-19

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