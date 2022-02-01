В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы

В Ленинградской области с 7 по 20 февраля все школы региона будут закрыты, детей отправят на внеплановые каникулы, сообщает пресс-служба правительства.

Решение о закрытии школ принято региональным штабом по борьбе с коронавирусом, текст постановления готовится в срочном порядке.

Причина одна - рост заболеваемости коронавирусом среди детей. Несколько дней назад в регионе ввели ограничения для детей, в частности, запретили плановые осмотры несовершеннолетних за исключением грудничков. Все диспансерное наблюдение перевели в дистанционный формат.

Ранее жесткие ограничения в связи с ростом детской заболеваемости ввел Петербург. В соседнем регионе ученики с 7 по 11 классы переводятся на дистанционку, детям всех возрастов запрещено ходить в кафе, непродовольственные магазины, театры, фитнес-клубы.