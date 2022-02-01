В Петергофе из-за пандемии закрыли музеи

Ограничение продлится до 13 февраля. Таким образом, в ближайшие две недели посетители не смогут попасть в "Особую кладовую", "Банный корпус" и "Екатерининский корпус".

Стоит отметить, что еще 11 музеев на территории и так закрыты на зиму. До наступления весны вход закрыт во дворцы "Монплезир" и "Марли", павильон "Эрмитаж", вольеры, гроты Большого каскада, "Церковный корпус", "Дом игральных карт", а также музей семьи Бенуа, музей коллекционеров и на "Императорские яхты".

Большой петергофский дворец будет принимать посетителей с 10.30 до 18.00 строго по сеансам.

В музее-заповеднике напоминают, что детям в музеи ходить пока нельзя, взрослых пускают по QR-кодам и удостоверениям личности.

Верхний зад закрыт на реконструкцию, но вход в Нижний парк, где летом работают фонтаны, зимой бесплатный. Документы на входе в Нижний парк также не проверяют.