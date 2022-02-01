Мэр Евпатории ушел в отставку

Глава администрации Евпатории Роман Тихончук написал заявление об увольнении с занимаемой должности после встречи с главой РК Сергеем Аксеновым, который и сообщил об этом кадровом решении.

- По итогам оценки своей деятельности и результатов работы Тихончук написал заявление, - уточнил Аксенов. - Работа администрации города продолжается в штатном режиме, структура останется без изменений.

- В свое время, принимая непростое для себя решение возглавить городскую администрацию, я осознавал, какая это большая ответственность перед родным городом и горожанами, - прокомментировал сам Тихончук свою отставку. - За время работы мне пришлось столкнуться с таким широким кругом вопросов и проблем, с которыми ранее мне сталкиваться не доводилось. Многие проблемы решить удалось - закончили реконструкцию Дворца спорта и ввели в эксплуатацию новую школу, благоустроили общественные территории. Какие-то вопросы в стадии решения - возобновлена реконструкция Аллеи Дружбы и ремонт городских улиц. По другим - реконструкция набережной Терешковой - намечены решения.

От Совета министров РК город будет курировать вице-премьер Михаил Назаров. А завтра власти решат, кому из заместителей доверят исполнять обязанности главы администрации до назначения нового градоначальника.

Отметим, в 2021 году Роману Тихончуку дважды объявлялись выговоры за неудовлетворительную санитарную уборку города и срыв сроков строительства важнейших инфраструктурных объектов. 44-летний Тихончук занимал должность мэра Евпатории с октября 2019 года, сменив осужденного за злоупотребления с муниципальной собственностью Андрея Филонова.