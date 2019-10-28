Мэром Евпатории избран президент футбольного клуба

Главой администрации Евпатории назначен 42-летний президент ФК "Евпатория" Роман Тихончук, который после ареста экс-мэра Андрея Филонова работал с приставкой и.о.

В муниципальном конкурсе на право замещения вакантной должности мэра участвовали три кандидата, компетентность которых оценила комиссия во главе с вице-премьером Совета министров Республики Крым Евгением Кабановым. Наибольшее число голосов набрали директор Евпаторийского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Андрей Кузнецов и врио главы администрации города Евпатории Роман Тихончук. на сайте правительства РК проходило онлайн голосование, 76,6 процента участников которого отдали голоса за Тихончука. Депутаты решили прислушаться к общественному мнению и единогласно проголосовали за него.

- Вижу и понимаю, как сделать бюджет нашего города самодостаточным, а не дотационным, - отметил Тихончук. - Глубоко погружен в проблематику и знаю пути решения сложных вопросов. Приложу все усилия, чтобы жители Евпатории видели и чувствовали, как наш город становится лучше с каждым днем! Никогда не разделял представительный и исполнительно-распорядительный орган - мы все единая мощная команда, которая работает для людей Евпатории. Поэтому обязуюсь выполнять свои обязанности качественно и выверенно.

Напомним, 30 апреля решением Евпаторийского городского совета глава администрации Андрей Филонов, которому следствие инкриминирует злоупотребления с землей и муниципальным имуществом, был отстранен от должности.

Сегодня же мэром Красноперекопска стал заместитель главы администрации Вадим Хомин. Главой администрации Джанкоя вновь стал Эдуард Селиванов, занимающий этот пост с декабря 2016 .

Справка "РГ"

Роман Тихончук - уроженец Симферополя. Имеет три высших образования по специальностям "менеджмент в непроизводственной сфере", "правоведение" и "государственное управление". В 2013 году получил квалификацию магистра госуправления и ученую степень кандидата наук госуправления в Национальной академии государственного управления.

С 1999 года занимался предпринимательством. С 2010 по апрель 2019-го - депутат Евпаторийского городского совета украинского и российского созывов. С 2013 года возглавляет федерацию футбола Евпатории, а с 2015-го - президент футбольного клуба "Евпатория".