Новости

Крымский мост и Тверскую подсветят красным в знак борьбы с инсультом 19:56
Мэром Евпатории избран президент футбольного клуба 19:46
В Риге завели дело в связи с осквернением памятника воинам-освободителям 19:19
На Волге водолазы начали демонтаж ярославского "Титаника" 19:08
Мама избитой ингушской девочки стала ее законным представителем 18:54
Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле 18:52
На Дону восстановили монумент одному из первых кавалеров Красной Звезды 18:49
Крупный пожар произошел у стадиона футбольного клуба "Спартак" в Москве 18:47
В Крыму предъявлено обвинение подозреваемому в подготовке терактов 18:45
В Чечне предложили ограничить число машин в свадебных кортежах 18:27
Россия обсуждает с Египтом поставки 15 самолетов SSJ-100 18:18
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий 18:12
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны 18:00
Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах 18:00
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки 17:53
В Кировской области завели уголовное дело по ДТП с четырьмя погибшими 17:51
Аквалангисты Каспийской флотилии показали новую технику подводного боя 17:45
Подлодки "Уфа" и "Магадан" заложат в Петербурге 17:40
Пензенская полиция проверит видео с издевательствами над котенком 17:35
Из красноярского отеля эвакуировали 100 человек 17:31
Профсоюзы на выборах в Беларуси выдвинут более шести тысяч наблюдателей 17:30
В Петербурге подростка поместили в психлечебницу после убийства матери 17:25
В Петербурге няню ребенка обвинили в краже денег у хозяев 17:22
Пищекомбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 миллионов рублей 17:17
Фестиваль "Московская премьера" откроется новым фильмом Алексея Федорченко 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 19:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэром Евпатории избран президент футбольного клуба

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Евпатории Фото: Пресс-служба администрации Евпатории
Фото: Пресс-служба администрации Евпатории

Главой администрации Евпатории назначен 42-летний президент ФК "Евпатория" Роман Тихончук, который после ареста экс-мэра Андрея Филонова работал с приставкой и.о.

В муниципальном конкурсе на право замещения вакантной должности мэра участвовали три кандидата, компетентность которых оценила комиссия во главе с вице-премьером Совета министров Республики Крым Евгением Кабановым. Наибольшее число голосов набрали директор Евпаторийского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Андрей Кузнецов и врио главы администрации города Евпатории Роман Тихончук. на сайте правительства РК проходило онлайн голосование, 76,6 процента участников которого отдали голоса за Тихончука. Депутаты решили прислушаться к общественному мнению и единогласно проголосовали за него.

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
Мэром Симферополя стала Елена Проценко

- Вижу и понимаю, как сделать бюджет нашего города самодостаточным, а не дотационным, - отметил Тихончук. - Глубоко погружен в проблематику и знаю пути решения сложных вопросов. Приложу все усилия, чтобы жители Евпатории видели и чувствовали, как наш город становится лучше с каждым днем! Никогда не разделял представительный и исполнительно-распорядительный орган - мы все единая мощная команда, которая работает для людей Евпатории. Поэтому обязуюсь выполнять свои обязанности качественно и выверенно.

Напомним, 30 апреля решением Евпаторийского городского совета глава администрации Андрей Филонов, которому следствие инкриминирует злоупотребления с землей и муниципальным имуществом, был отстранен от должности.

В Крыму продлили прием документов для участия в "Твоем правительстве"

Сегодня же мэром Красноперекопска стал заместитель главы администрации Вадим Хомин. Главой администрации Джанкоя вновь стал Эдуард Селиванов, занимающий этот пост с декабря 2016 .

Справка "РГ"

Роман Тихончук - уроженец Симферополя. Имеет три высших образования по специальностям "менеджмент в непроизводственной сфере", "правоведение" и "государственное управление". В 2013 году получил квалификацию магистра госуправления и ученую степень кандидата наук госуправления в Национальной академии государственного управления.

С 1999 года занимался предпринимательством. С 2010 по апрель 2019-го - депутат Евпаторийского городского совета украинского и российского созывов. С 2013 года возглавляет федерацию футбола Евпатории, а с 2015-го - президент футбольного клуба "Евпатория".

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину
Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны
ЕС предоставил новую отсрочку по Brexit