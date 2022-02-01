На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области изменится схема движения

С 1 марта по 30 апреля будет закрыто движение по путепроводу, расположенному на 1074-м километре трассы М-4 "Дон". Речь идет об участке около поселка Дорожный Аксайского района Ростовской области, сообщили в госкомпании "Автодор".

"Ограничения вводятся на период планового ремонта сооружения. В это время водители смогут пользоваться альтернативными маршрутами", - говорится в сообщении.

Так, при движении со стороны Волгодонска в направлении Краснодара автомобилистам нужно будет развернуться на развязке, расположенной на 1062-м километре М-4 "Дон".

Те, кто едут со стороны Ростова-на-Дону в направлении Волгодонска, смогут развернуться на транспортной развязке, расположенной на 1084-м километре.