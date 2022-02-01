Врач рассказал о главных симптомах заболевания COVID-19 у детей

Министр здравоохранения Краснодарского края, доктор медицинских наук Евгений Филиппов на заседании регионального оперативного штаба заявил о резком росте числа заболеваний коронавирусом среди детей и сообщил об основных его симптомах, встречающихся у ребят.

- Дети стали болеть чаще. Если месяц назад за сутки в крае фиксировалось 35 случаев, то сегодня - более 300. Из симптомов это чаще температура, кашель, боль в горле. Сейчас на 10 процентов возросло количество госпитализаций несовершеннолетних. На сегодняшний день из 316 детских коек занято 199, - подчеркнул Евгений Филиппов.

Руководитель краевого ведомства (кстати, он несколько лет в свое время возглавлял Перинатальный центр города Сочи, также имеет высшую квалификационную категорию по специальностям "Акушерство и гинекология" и "Организация здравоохранения и общественное здоровье") добавил, что по этой причине на Кубани дополнительно увеличат коечный фонд для детей до 500 мест.

Выступая на заседании оперштаба, глава управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина добавила, что на сегодняшний день наибольшее количество заболевших среди несовершеннолетних фиксируют у детей в возрасте от 7 до 14 лет.

- Необходимо усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер в школьных и дошкольных учреждениях. Ежедневно проводить термометрию, организовать максимальное количество входных групп, контроль масочного режима. Если в учреждении зафиксирован очаг, то все дальнейшие действия должны быть согласованы с профильным министерством и Роспотребнадзором, - отметил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Напомним, добровольная и бесплатная вакцинация детей 12-17 лет стартовала в Краснодарском крае 24 января. В край поступило 3,1 тысячи компонентов вакцины Гам-Ковид-М. Вакцинация проводится в прививочных кабинетах поликлиник и школ после осмотра врача. На сегодняшний день, по информации пресс-службы администрации региона, прививку уже получили 1140 детей.