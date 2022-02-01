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Рубрика: Происшествия

Федеральную сеть косметики оштрафуют за рекламный ролик

Текст: Михаил Пинкус

Специалисты челябинского УФАС вынесли решение по делу о телевизионном ролике, рекламирующем продукцию федерального ритейла косметики. В ведомстве пришли к выводу о недостоверности распространенной рекламы.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Госдума поддержала запрет на рекламу детских смесей

Как уже сообщала "РГ", поводом для вмешательства антимонопольщиков стал слоган, в котором ассортимент товаров сети характеризуется исключительно в превосходной степени. "Для девчонок Эппл Голд - это как для пчелок мед. Ну и ассортимент там лучший в мире, если что… по мнению артистов". Далее приводятся их сценические псевдонимы. Административное дело по факту спорной рекламы было возбуждено в октябре прошлого года.

- Употребление таких эпитетов, как "лучший", "первый", "номер один" в рекламе допускается только при указании конкретного критерия, по которому происходит эта оценка. Причем этому превосходству должно быть объективное подтверждение, - пояснила позицию антимонопольщиков представитель челябинского УФАС Наталья Мартынюк.

Аргумент сети магазинов о том, что их ассортимент считается лучшим исключительно по мнению задействованных в рекламе артистов, в УФАС отклонен. В ходе расследования установлено, что недостоверную рекламу аффилированной фирме заказал екатеринбургский офис сети. Причем, документы о согласовании макета рекламы и акта выполненных работ по ее производству и размещению свидетельствуют о нарушении закона со стороны обеих компаний.

Теперь по статье о нарушении рекламного законодательства заказчику и исполнителю грозят штрафы в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

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