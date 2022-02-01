МЧС опровергло фейк об эвакуации жителей Ханты-Мансийска

В главке МЧС Югры прокомментировали объявления, которые накануне появились на подъездах жилых домов в Ханты-Мансийске. Там утверждалось, что шестого февраля всем надлежит принять участие в некой учебной плановой эвакуации. За отказ якобы полагаются штрафные санкции.

"Данная информация не соответствует действительности. Подобных мероприятий МЧС проводить не планировало и не планирует", - говорится в официальном сообщении ведомства.

То есть ни о какой эвакуации населения в пункты временного размещения речи не идет - это стопроцентный фейк.

В МЧС просят поддаваться панике, так как никаких поводов для не нет.

Ранее, напомним, аналогичные объявления появились и в других российских городах (в Саранске, например). Тогда экстренные службы также распространили опровержение содержащейся в них информации.