Новости

Песков не подтвердил планов телефонного разговора Путина и Джонсона 1 февраля 13:10
Песков: Россия пока не передавала США свою реакцию на ответ по гарантиям безопасности 13:06
Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства 13:06
В Москве таксист оплевал пассажирку из-за плохого запаха 13:04
В Москве похоронили Леонида Куравлева 13:04
Обязательная вакцинация в Австрии стартует 8 февраля 13:04
ВМФ на учениях отрабатывает защиту национальных интересов РФ в Мировом океане 13:03
Украина приступила к реверсу газа из Венгрии 13:01
МЧС опровергло фейк об эвакуации жителей Ханты-Мансийска 12:55
Глава "Молдовагаза" сообщил о снижении закупочной цены у "Газпрома" 12:53
Численность амурских тигров выросла до 600 особей 12:38
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью 12:32
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы 12:23
Умер соратник Брюса Ли и Чака Норриса, актер Роберт Уолл 12:22
Депутат предложил ввести штрафы за отсутствие геномной регистрации у мигрантов 12:10
Территории возле семи станций МЦД-4 благоустроят в Москве в 2022 году 12:05
Вышел первый трейлер фильма "Воланд" по "Мастеру и Маргарите" 12:02
Посол РФ в Болгарии: Для России неприемлема сама мысль о войне с Украиной 12:01
Сенаторы предложат ввести госзадание в семеноводстве 11:58
Aerosmith отменили европейский тур с концертом в России 11:51
ФАС рассказала, как новый порядок расчета цен на электроэнергию скажется на ценах 11:50
В украинской армии создадут 20 новых бригад 11:48
Умер актер из "Властелина колец" Пит Смит 11:46
"Газпром" в два раза нарастил транзит газа через Украину в Европу 11:43
ДНР может обратиться к России за военной помощью 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
01.02.2022 12:55
Рубрика: Происшествия

МЧС опровергло фейк об эвакуации жителей Ханты-Мансийска

Текст: Татьяна Воробьева

В главке МЧС Югры прокомментировали объявления, которые накануне появились на подъездах жилых домов в Ханты-Мансийске. Там утверждалось, что шестого февраля всем надлежит принять участие в некой учебной плановой эвакуации. За отказ якобы полагаются штрафные санкции.

Генпрокуратура: В интернете активно продвигаются фейки об опасности вакцинации

"Данная информация не соответствует действительности. Подобных мероприятий МЧС проводить не планировало и не планирует", - говорится в официальном сообщении ведомства.

То есть ни о какой эвакуации населения в пункты временного размещения речи не идет - это стопроцентный фейк.

В МЧС просят поддаваться панике, так как никаких поводов для не нет.

Ранее, напомним, аналогичные объявления появились и в других российских городах (в Саранске, например). Тогда экстренные службы также распространили опровержение содержащейся в них информации.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск

Главное сегодня

Лавров и Блинкен обсудят реакцию Москвы на ответ США по гарантиям безопасности
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью
Посольство РФ: Россия не собирается пятиться назад из-за угрозы санкций США
ФАС рассказала, как новый порядок расчета цен на электроэнергию скажется на ценах
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы
ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен
Госдума ужесточает наказание за повторные побои