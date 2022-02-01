Рост украинского транзита опустил цены на газ в ЕС ниже 900 долларов

Стоимость газа на биржевых торгах в Европе на площадке TTF падала днем 1 февраля ниже 900 долларов за тысячу кубометров, после того как стало известно, что прокачка российского трубопроводного газа в Европу через территорию Украины выросла в два раза.

По состоянию на 14.00 мск, мартовский фьючерс на газ стоил 888 долларов за тысячу кубометров, однако позднее цена вновь поднималась выше 900 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE. В январе биржевая цена газа в среднем сложилась на уровне 976 долларов, в декабре - 1310 долларов, подсчитал "Интерфакс".

Ранее "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 1 февраля объем транзита газа через Украину в сторону Европы вырастет в два раза - до 107,7 млн кубометров в сутки, что близко к контрактному среднесуточному уровню. В январе прокачка составила в среднем 54 млн кубометров.

При наличии заявок от потребителей "Газпром" наращивает поставки в Европу, приоритетно загружая "Северный поток" (170 млн кубометров в сутки), а затем украинский транзитный коридор. Газопровод "Ямал-Европа" через территорию Беларуси и Польши загружается в последнюю очередь. Сейчас он работает в реверсном режиме, однако объемы прокачки в обратном направлении сократились за последние сутки в шесть раз, что может свидетельствовать о скором переходе работы трубы в западном направлении.