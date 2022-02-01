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01.02.2022 15:19
Рубрика: Экономика

Рост украинского транзита опустил цены на газ в ЕС ниже 900 долларов

Текст: Александра Воздвиженская

Стоимость газа на биржевых торгах в Европе на площадке TTF падала днем 1 февраля ниже 900 долларов за тысячу кубометров, после того как стало известно, что прокачка российского трубопроводного газа в Европу через территорию Украины выросла в два раза.

Украина приступила к реверсу газа из Венгрии

По состоянию на 14.00 мск, мартовский фьючерс на газ стоил 888 долларов за тысячу кубометров, однако позднее цена вновь поднималась выше 900 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE. В январе биржевая цена газа в среднем сложилась на уровне 976 долларов, в декабре - 1310 долларов, подсчитал "Интерфакс".

Ранее "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 1 февраля объем транзита газа через Украину в сторону Европы вырастет в два раза - до 107,7 млн кубометров в сутки, что близко к контрактному среднесуточному уровню. В январе прокачка составила в среднем 54 млн кубометров.

При наличии заявок от потребителей "Газпром" наращивает поставки в Европу, приоритетно загружая "Северный поток" (170 млн кубометров в сутки), а затем украинский транзитный коридор. Газопровод "Ямал-Европа" через территорию Беларуси и Польши загружается в последнюю очередь. Сейчас он работает в реверсном режиме, однако объемы прокачки в обратном направлении сократились за последние сутки в шесть раз, что может свидетельствовать о скором переходе работы трубы в западном направлении.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Украина Компании Биржи Европейские биржи Компании Нефть и газ Газпром

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