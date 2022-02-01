Сенатор Варфоломеев: К рекомендации по удаленной работе надо прислушаться

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией требует, чтобы к урегулированию ситуации подключились и работодатели, и работники, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

Ранее Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовала организациям перевести в удаленный режим максимально возможное число работников. При этом численность работников, которых можно перевести на дистанционный режим, организации определят самостоятельно, исходя из возможностей.

"На мой взгляд, к таким рекомендациям нужно прислушаться, поскольку они входят в общий комплекс мер, которые принимаются в нашей стране, чтобы люди береглись в это непростое время. Тем более что сейчас этот достаточно ощутимый подъем заболеваемости требует подключения к урегулированию ситуации и работодателей, и работников, и всех комиссий, какие только существуют", - сказал Варфоломеев RT.

По мнению сенатора, увеличение темпов вакцинации может положительно сказаться на ситуации.

"Сейчас самое главное - уберечь людей, их здоровье. И делать это надо таким образом, чтобы их доходы не снижались", - подчеркнул он.