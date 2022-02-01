Совбез ООН обсудил ситуацию вокруг Украины

Инициированное Вашингтоном заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоялось, несмотря на возражения России и Китая. Каких-либо официальных результатов - принятия документов или решений - не было, передает ТАСС.

Отмечается, что Россия, США и сама Украина заявили, что не хотят войны. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. "Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет, как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы", - отметил дипломат.

Китай на заседании Совета Безопасности поддержал Россию. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь подчеркнул, что в Пекине не видят, откуда берутся утверждения Запада о грозящей войне. При этом он добавил, что российские обеспокоенности в сфере безопасности следует учесть.

Напомним, накануне в ходе процедурного голосования по вопросу проведения заседания СБ ООН по Украине Китай и Россия выступили против. Еще три страны воздержались, однако набранных голосов хватило, чтобы все-таки провести его. Чжан Цзюнь заявил ранее, что США безосновательно нагнетают обстановку.