Справочники средней стоимости запчастей выложат для общественного обсуждения

Такая практика вводится впервые. Напомним, что именно на основании этих справочников по Единой методике производится расчет расходов на восстановительный ремонт автомобиля после ДТП экспертами, на основании которого страховщик производит выплату.
В прошлом году в Единую методику были внесены поправки, в соответствии с которыми справочники готовятся раз в квартал, а не раз в полгода, как было ранее. А перед их утверждением проводится общественное обсуждение. Эксперты, специалисты рынка могут оспорить стоимость представленных в них запчастей или работ и предложить свои варианты.
Но надо учитывать, что в этих справочниках более 60 миллиона позиций. Предполагается, если общественные обсуждения не затянутся, справочники с новыми средними ценами вступят в силу с 19 марта.
Заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов сообщил, что по итогам прошлого года впервые за несколько лет не зафиксирован рост страхового мошенничества.
Теперь преступникам не удается пользоваться старыми испытанными способами: завышением ущерба и фальсификацией ДТП. Сейчас у них на вооружении подставные аварии, которые и им самим дорого обходится. Впрочем, главный способ их заработка - фишинг. Автовладельцам присылают предложения оформить полис и дают ссылки на сайты, внешне схожие с сайтами страховых компаний. Также появились лжеагенты. Представляясь от того или иного страховщика, они собирают деньги с граждан, а вместо полиса выдают подделку.
Внеочередной раз общее собрание ВСС собиралось, чтобы утвердить новую редакцию устава, предусматривающую членство иностранных страховых организаций в ВСС при осуществлении ими страховой деятельности в России через открытые на территории РФ филиалы. Об этом сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.
Он напомнил, что такие изменения внесены в устав союза в соответствии с изменениями Закона РФ "Об организации страхового дела в РФ", разрешившими присутствие иностранных страховщиков на российском страховом рынке и вступивших в силу в прошлом году.
Иностранные компании, открыв свои филиалы в России, смогут также заниматься страхованием ОСАГО. Как сообщил Евгений Уфимцев, крупные иностранные страховщики которые ушли с рынка, сейчас планируют вернуться и запрашивают статистику рынка. Конечно, сейчас присутствуют политические риски, но планы такие все равно есть.