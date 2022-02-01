Страховщики нашли уловки для отказа выплаты по ОСАГО

Финансовый уполномоченный разъяснил разницу между экономической и фактической гибелью автомобиля. Это пришлось делать и даже отстаивать свою позицию в судах, поскольку страховщики начали незаконную практику прекращения договоров ОСАГО после выплаты по аварии. И отказывали на этом основании в выплате в следующем ДТП. В результате страдают и те, кто в аварии виноват, и те, кто не по своей вине в нее попал.

Страховщики прекращают договор ОСАГО в одностороннем порядке якобы по факту конструктивной гибели автомобиля. Но водителя о прекращении полиса в известность не ставят. А то, что потом автовладелец машину восстановил, ездит на ней, причем полис в системе ОСАГО числится действующим, их не трогает. Если он снова попадет в ДТП по чужой вине, то как бы свой страховщик отправит его к страховщику причинителя вреда. А если он попадет в аварию по своей вине, то пострадавшему откажут в выплате. Но это все - незаконно, считает Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

Вот реальный пример. Владелец "Мерседеса" 1999 года выпуска обратился за выплатой в страховую компанию, с которой у него был заключен договор ОСАГО, после ДТП, в котором виновником стал владелец автомобиля "ВАЗ-2106". Страховщик отказал в возмещении убытка, ссылаясь на то, что действие договора ОСАГО в отношении "Мерседеса" прекращено в связи с более ранним ДТП. Это раннее ДТП, по данным страховщика, повлекло полную гибель автомобиля. То есть страховое возмещение по этому договору ОСАГО в рамках предыдущего страхового случая было выплачено "на условиях полной гибели".

Что такое полная гибель автомобиля в страховании? Страховщики считают, что этот момент наступает, когда стоимость ремонта машины превышает 75 процентов от ее рыночной стоимости до повреждения. Грубо говоря, эксперт оценил машину в 120 тысяч рублей, а на ремонт надо потратить 100 тысяч. Все, полная гибель.

Автомобиль с возрастом много теряет в цене. А ремонт его в последнее время сильно подорожал. Поэтому практически любое ДТП для десятилетней бюджетной машины будет вполне соответствовать его рыночной стоимости. Но это вовсе не означает, что автомобиль уничтожен. Поэтому в данной истории автовладелец его отремонтировал и продолжил эксплуатацию, на что имел полное право.

А после отказа страховщика он обратился за разрешением спора к финансовому уполномоченному и тот указал, что прекращение договора неправомерно. Страховая компания должна произвести выплату.

Автовладелец продолжает эксплуатировать свой автомобиль в полной уверенности, что имеет полис ОСАГО, хотя страховщик этот полис уже аннулировал

В соответствии с законом об ОСАГО, под полной гибелью понимаются случаи, при которых ремонт поврежденного имущества невозможен. То есть имела место утрата транспортного средства. Либо стоимость ремонта машины превышает ее рыночную стоимость до ДТП.

По мнению финансового уполномоченного, в первом случае речь идет о фактической гибели автомобиля. При документальном подтверждении этого события она может повлечь за собой правомерное прекращение договора ОСАГО. А документальное подтверждение - это снятие автомобиля с регистрационного учета для утилизации.

- Физическая гибель влечет невозможность наступления страхового случая по ОСАГО - нельзя причинить вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при использовании автомобиля, которого фактически не существует, - отмечает Юрий Воронин.

Во втором случае речь идет об "экономической" гибели машины, которая не может рассматриваться как аналог фактической гибели. Здесь страховщик на основании экспертизы устанавливает, что отремонтировать автомобиль без учета износа дороже, чем купить аналогичный по рыночной стоимости. То есть ремонт экономически нецелесообразен.

- После такого урегулирования собственник самостоятельно определяет судьбу своей машины: купить новую или продолжить ездить на старой, отремонтировав ее или нет, без обязанности учитывать чье-либо мнение. Указанная возможность вытекает из статьи 209 Гражданского кодекса РФ. При этом, если машина продолжает использоваться после выплаты страхового возмещения по ОСАГО, рассчитанной "на условиях полной гибели", возможность страхового случая не отпадает, а договор ОСАГО продолжает действовать, - указывает Воронин.

Кроме того, сам факт участия автомобиля в новом ДТП свидетельствует о том, что утрата не произошла и у страховщика возникла обязанность выплатить возмещение.

Но не все страховщики с этим не согласны. И обжалуют решение финуполномоченного в судах. Благо там придерживаются того же мнения, что и финуполномоченный, обязывая страховщиков произвести выплаты.

Юрий Воронин также отметил, что страховщики, ссылающиеся на прекращение договора ОСАГО при "экономической гибели" автомобиля, не оспаривают того, что после такого прекращения можно заключить новый договор ОСАГО взамен прекратившегося. Проблема еще и в том, что автовладелец продолжает эксплуатировать свой автомобиль в полной уверенности, что имеет полис ОСАГО. А если страховщик его уведомил о досрочном расторжении договора, то это оборачивается дополнительными хлопотами - заключением нового договора ОСАГО, поясняет Воронин.

При этом, по сути, если автовладелец в ДТП не виноват, то страховщик возместит расходы, получив компенсацию от страховщика виновника аварии. А автовладелец должен все равно заключить новый договор. То есть еще раз заплатить страховщику не пойми за что.

Позицию финуполномоченного поддерживают и в Центробанке. Но те самые некоторые страховщики, которые пользуются такой незаконной схемой, считают, что ее нужно узаконить и внести поправки в закон об ОСАГО. Наверное, поправки в закон нужны. Но только такие, которые точно не допустят подобного отказа в выплатах.

Тем временем

В конце недели Российский союз автостраховщиков планирует разместить для общественного обсуждения новые справочники средней стоимости запчастей и восстановительного ремонта автомобилей. Об этом сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Такая практика, как общественное обсуждение этих справочников, вводится впервые. Именно на основании этих справочников рассчитываются выплаты на ремонт автомобиля. В соответствии с указанием Центробанка справочники готовятся раз в квартал, а не раз в полгода, как было ранее. А также перед их утверждением проводится общественное обсуждение. В этих справочниках более 60 миллионов позиций. Предполагается, что они вступят в силу с 19 марта.

Заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов сообщил, что по итогам прошлого года впервые за несколько лет не зафиксирован рост страхового мошенничества. Мошенники больше не завышают ущерб, и не фальсифицируют ДТП. Теперь у них на вооружении подставные аварии. Но это и им самим дорого обходится. Но главный способ их заработка - фишинг. Автовладельцам присылают предложения оформить полис и дают ссылки на сайты, внешне схожие с сайтами страховых компаний. Но мошеннические. Также появились лжеагенты. Представляясь от того или иного страховщика, они собирают деньги с граждан, а вместо полиса выдают подделку.