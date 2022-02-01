Сухоруков рассказал, как уговаривал Балабанова снять "Брата 3"

В передаче "Вечерний Ургант" актер Виктор Сухоруков рассказал, что предлагал режиссеру Алексею Балабанову снять продолжение культовой дилогии "Брат". Он не уточнил, когда состоялся этот разговор, но подробно описал его, добавив, что отказ был обоснован так: "Пусть делает кто хочет что хочет, я этого делать не буду". "Он сказал такую фразу: "Я не знаю этого времени", - добавил Сухоруков.

"Понял, что нужен "Брат 3", пришел к Лёшке, он был выпивший, был день рождения. И я ему говорю: "Давай сделаем "Брат 3". Ну, не хочешь ты со мной работать - а он со мной почему-то перестал работать, - ну даже если не будет успеха, миллионы заработаете, идиоты. Я же не просто предложил цифру "три" нарисовать, я сюжет придумал! Меня мексиканцы спасают из американской тюрьмы, запечатывают в бочку из‑под солярки, сажают в танкер. Танкер через Атлантику летит в Петербург, потом открывается крышка, вылезает черная рожа Сухорукова с белыми зубами с фиксой мексиканской, смотрит на шпиль Адмиралтейства и говорит: "Ну здравствуй, Родина!" - пересказал он в эфире диалог с режиссером.

"Вот один из сюжетов, что я постоянно ищу брата и вот-вот мы должны увидеться, все время за углом, вот один должен увидеть другого, а финал мог быть таким - я иду ему навстречу, а он идет навстречу мне (на экране появляется живой Бодров!). И... Ну не любишь ты меня, ну выстрели мне в спину, я повернусь "кто меня убил?" и упаду на берегу Финского залива", - сказал Виктор Сухоруков.

"Он мне - как ты это себе представляешь? А я - ну вот "Форрест Гамп". Там этот, Хэнкс, с кем только не встречается, со всеми президентами, сейчас такие технологии, что можно что угодно сделать. Тем более много материала осталось", - рассказал он.

Как известно, Сергей Бодров-старший пытался отговорить Балабанова снимать "Брата 2", и он также рассказал в интервью, что не готов комментировать картину "Брат 3", которую собирался снимать шоумен Стас Барецкий. От участия в фильме стремительно открестилась Анастасия Волочкова, компанию которой якобы должны были составить Джигурда и Вячеслав Дацик, а россияне требовали вообще запретить такое надругательство над картиной.

Ранее издательство Bubble анонсировало выход комикса по фильму.