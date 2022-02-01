Постановление администрации Тамбовской области от 1 февраля 2022 года № 67 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 27.01.2022) (далее - постановление) следующие изменения:

пункт 1.1 дополнить абзацами следующего содержания:

"Рекомендовать родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних граждан в возрасте от 7 лет до 18 лет ограничить посещение ими общественных мест с массовым пребыванием граждан.

Срок - с 02.02.2022 по 14.02.2022.";

в пункте 18.4:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Временно приостановить на территории Тамбовской области осуществление деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в период с 23.00 до 07.00, осуществляющих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (класс 56 ОКВЭД).";

абзацы шестой - девятый признать утратившими силу;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"Срок - с 02.02.2022 по 14.02.2022.";

пункт 18.5 изложить в следующей редакции:

"18.5. Обязать собственников и иных законных владельцев торгово-развлекательных центров не допускать на территорию торгово-развлекательных центров несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) без сопровождения родителей, их законных представителей, а также обеспечить контроль за ношением посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания в период всего пребывания в торгово-развлекательном центре.

Срок: с 25.11.2020 до особого распоряжения.

Ввести запрет на функционирование детских игровых комнат (игровых залов), расположенных на территории торговых (торгово-развлекательных) центров и других зданий общественного назначения.

Срок - с 02.02.2022 по 14.02.2022.";

подпункт 20.1 изложить в следующей редакции:

"20.1. организовать работу по уведомлению граждан о возможности проведения общих собраний собственников многоквартирных домов только в онлайн-формате с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Разместить соответствующую информацию на платежно-расчетных документах на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также лифтовых кабинах и информационных стендах в многоквартирных домах;".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 02.02.2022.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Временно исполняющий обязанности главы администрации области М.Б.Егоров







