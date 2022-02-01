Постановление администрации Тамбовской области от 1 февраля 2022 года № 69 "О внесении изменения в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 18.01.2022) следующее изменение:

абзац одиннадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:

"на проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в онлайн-формате с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2022.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.go

Временно исполняющий обязанности главы администрации области М.Б.Егоров







