Ученые установили, что COVID-19 может передаваться через слезы

Индийские ученые установили, что коронавирус может передаваться через слезы пациентов с COVID-19 средней и тяжелой степени. Об этом сообщает журнал американской академии офтальмологии.

В исследовании приняли участие 78 пациентов. У каждого из них были взяты мазки для сбора слез из глаз. При этом 36 пациентов имели заболевание средней степени тяжести, а у 39 человек болезнь протекала тяжело. Еще у трех человек образцы оказались непригодными.

В итоге ученым удалось обнаружить доказательства более высокой вероятности передачи вируса через слезы.

"РНК SARS-CoV-2 была обнаружена в слезах 24% пациентов с подтвержденным COVID-19 средней и тяжелой степени. Существует значительно более высокая вероятность передачи вируса через слезы у пациентов с COVID-19 от средней до тяжелой степени", - отмечается в статье.

Авторы исследования пришли к выводу, что дыхательные пути - это не единственный путь передачи коронавируса, а значит, помимо респираторов, медработники должны обязательно использовать защитные очки и лицевые щитки при взаимодействии с зараженными.

Ранее также стало известно, что датские ученые подтвердили более высокую заразность "скрытого омикрона".