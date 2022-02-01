Украинская оппозиция требует отставки секретаря СНБО

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) требует отставки секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, а также считает, что его необходимо привлечь к ответственности за призывы к выходу Украины из Минских соглашений.

"Мы требуем немедленной отставки секретаря СНБО Данилова и привлечения его к ответственности за действия, направленные на уничтожение территориальной целостности нашего государства и разжигание вооруженного конфликта", - цитирует ТАСС заявление партии.

В ОПЗЖ называют заявления Данилова "безответственными, циничными и преступными по своей сути", демонстрирующем, что "украинская власть не имеет политической воли к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и не желает выполнять обязательства, взятые на себя в рамках нормандского формата".

По мнению оппозиционеров, "секретарь СНБО выступает в роли провокатора от власти, который делает все для срыва мирного процесса урегулирования, развязывания гражданской войны и вооруженного конфликта, чтобы в этих условиях получить в свои руки дополнительные рычаги влияния, делает все для усиления напряженности между Россией и Украиной".

Ранее Алексей Данилов заявил, что имплементация Минских соглашений может привести к внутреннему развалу в стране, а при его подписании было понятно, что их выполнение невозможно. Кроме того, он призвал Запад не давить на Киев в отношении выполнения Минских договоренностей.