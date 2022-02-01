Новости

Путин: Украина для США - инструмент сдерживания России 20:25
Путин: Запад проигнорировал принципиальные озабоченности России по безопасности 20:15
Экспорт аммиачной селитры остановлен на два месяца 20:15
Глава ДНР: Киев готовит новые провокации 20:12
Путин оценил переговоры с Виктором Орбаном 19:54
Премии и продвижение по службе полицейских будут зависеть от вакцинации 19:53
МИД России: Отсутствие главы Миссии ослабляет эффективность усилий ООН в Ливии 19:49
Сборная Южной Кореи досрочно вышла на ЧМ-2022 по футболу 19:40
Клюге: ВОЗ готова сразу рассмотреть заявки по любым вакцинам из России 19:10
Украинская оппозиция требует отставки секретаря СНБО 19:02
Российские спортсмены в Пекине получили пожелания от болельщиков в печеньях 18:55
Экс-директор страховой компании объявлен в розыск 18:32
Норвежский суд оказал Брейвику в досрочном освобождении 18:30
Почти четверть горожан задумалась о переезде за город 18:28
Пользователи “Госключа” смогут дистанционно делать покупки в маркетплейсах 18:27
Премьер Британии Борис Джонсон прибыл в Киев 18:18
Аксенов дал совет Украине, где искать виновников потери Крыма 18:13
В Беларусь на референдум приедут более 100 наблюдателей от СНГ 18:00
В Краснодарском крае открыли новое нефтяное месторождение 17:55
Рецидивиста, который поджег квартиру в Москве, отправили в СИЗО 17:44
Захарова: США вывозят журналистов из Киева, чтобы не мешали писать фейки 17:32
РЭО разработал аналитическую платформу в сфере обращения с отходами 17:30
Шойгу: Почти треть олимпийской команды России - это спортсмены ЦСКА 17:17
В Роструде напомнили о дополнительном выходном дне в феврале 17:15
В армии за год провели более 800 тысяч обследований на наркотики 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2022 19:02
Рубрика: В мире

Украинская оппозиция требует отставки секретаря СНБО

Текст: Иван Сысоев

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) требует отставки секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, а также считает, что его необходимо привлечь к ответственности за призывы к выходу Украины из Минских соглашений.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
В Совфеде оценили слова главы СНБО о "невыполнимости" Минских соглашений

"Мы требуем немедленной отставки секретаря СНБО Данилова и привлечения его к ответственности за действия, направленные на уничтожение территориальной целостности нашего государства и разжигание вооруженного конфликта", - цитирует ТАСС заявление партии.

В ОПЗЖ называют заявления Данилова "безответственными, циничными и преступными по своей сути", демонстрирующем, что "украинская власть не имеет политической воли к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и не желает выполнять обязательства, взятые на себя в рамках нормандского формата".

По мнению оппозиционеров, "секретарь СНБО выступает в роли провокатора от власти, который делает все для срыва мирного процесса урегулирования, развязывания гражданской войны и вооруженного конфликта, чтобы в этих условиях получить в свои руки дополнительные рычаги влияния, делает все для усиления напряженности между Россией и Украиной".

Ранее Алексей Данилов заявил, что имплементация Минских соглашений может привести к внутреннему развалу в стране, а при его подписании было понятно, что их выполнение невозможно. Кроме того, он призвал Запад не давить на Киев в отношении выполнения Минских договоренностей.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Лавров: Запад забывает о принципе неделимости безопасности
Минтруд: Работодателям рекомендовано перевести максимум персонала на "удаленку"
Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4%
Норвежский суд оказал Брейвику в досрочном освобождении
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку