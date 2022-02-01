В Чехии выявлены первые случаи заражения новым подвидом "омикрон"-штамма

В Чехии выявлен новый подвид "омикрон"-штамма коронавируса BA.2. Об этом в понедельник вечером сообщил государственный медицинский институт - структурное подразделение минздрава страны.

Путем секвенирования в Чехии было подтверждено пять случаев BA.2, пишет ТАСС, ссылаясь на ведомство. Медики считают, что данный подвариант распространяется в 1,5 раза быстрее, чем "омикрон".

Ранее британские врачи сообщили, что подтип BA.2, который также называют "скрытым омикроном" имеет повышенную скорость распространения, кроме того, у него "выше частота повторных случаев заражения". В то же время врачи уверены, что действующие вакцины работают одинаково и против "обычного" "омикрона", и против "скрытого".