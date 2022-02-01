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01.02.2022 10:52
Рубрика: В мире

В Японии назвали имена пропавших при крушении F-15 пилотов

Текст: Александр Ленин

Представители воздушных сил самообороны Японии обнародовали имена пропавших летчиков, которые находились в кабине F-15 в момент крушения истребителя. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

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По официальным данным, самолетом управляли 52-летний полковник Кодзи Танака и 33-летний капитан Рюсэй Уэда. Они проходят службу на базе "Комацу" в префектуре Исикава.

В настоящий момент летчики числятся пропавшими без вести. Операция по их поиску продолжается.

Напомним, что 31 января истребитель F-15 воздушных сил самообороны Японии во время тренировочного полета пропал с радаров. Причины ЧП выясняются.

В мире Восточная Азия Япония

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