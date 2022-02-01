В Японии отметили рост числа госпитализаций пожилых людей с "омикроном"

Специалисты медицинского центра Фудзимино в Японии заявили о заметном увеличении числа госпитализаций граждан в возрасте от 60 лет после заражения "омикрон"-штаммом коронавируса.

По словам директора медучреждения Акиры Кано, госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы. Более половины из этих пациентов были с пневмониями и нуждались в аппаратах ИВЛ, пишет РИА Новости, ссылаясь на Express. Кано отметил, что острая пневмония проявляется у пожилых людей, которые вакцинировались давно.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал людей, входящих в группы риска, не терять настороженность к штамму "омикрон". По словам Проценко, при "омикроне" возможна вспышка лихорадки до 39 градусов в течение пары дней, и есть риск, что этот пик может сопровождаться ухудшением состояния у пациентов старше 60 лет и с хроническими патологиями.