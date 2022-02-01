В Минфине ждут падения объемов выдачи ипотеки на четверть в течение года

Рекордные показатели выдачи ипотечных кредитов по итогам 2020 и 2021 годов приведут к тому, что в 2022 году их выдача сократится. Такое мнение высказал в эфире "России 24" замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы ожидаем стабилизацию, может быть, некоторое сокращение - процентов на 15 в денежном и процентов на 20-25 в количественном выражении - выдачи ипотеки в этом году по сравнению с прошлым годом", - сказал Моисеев (цитата по ТАСС), уточнив, такая динамика носит естественный характер.

В прошлом году рост ипотечного портфеля российского банковского сектора на фоне программ льготной ипотеки составил около 30% в денежном выражении, а по итогам наступившего года он, скорее всего, сократится на 20%, оценивали ранее в Банке России. Это обусловлено ростом ипотечных ставок и стоимости жилья.

Так, в середине января ставки по ипотеке поднял ВТБ: кредит на квартиру в новостройке и на готовое жилье сейчас выдается под 10,2% при площади более 65 квадратных метров. 1 февраля о повышении ипотечных ставок объявил и Сбербанк: на недвижимость той же категории ставка там стартует с 10,3%.