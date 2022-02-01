В армии за год провели более 800 тысяч обследований на наркотики

Меры противодействия распространению наркотических средств в Вооруженных силах стали одной из тем для обсуждения на селекторном совещании, которое прошло во вторник в Минобороны РФ. Тон разговору задавал глава ведомства Сергей Шойгу.

Он напомнил, что личный состав армии и флота проходит обязательные проверки на употребление наркотиков. "Совместно с правоохранительными органами ведем активную работу по недопущению в армейские ряды потребителей наркотиков. Действующая в министерстве обороны система профилактики позволила свести к минимуму число наркоманов среди военнослужащих", - подчеркнул Шойгу.

Он рассказал, что в прошлом году на 30 процентов возросло количество совместных с министерством внутренних дел и органами местного самоуправления мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди призывной молодежи. А еще антинаркотические кампании регулярно проводятся во всех воинских коллективах. Эта работа, в частности, идет в рамках ежегодного всеармейского месячника "Армия против наркотиков!".

"За прошедший год проведено более 800 тысяч таких обследований", - отметил министр обороны. По его словам, делается, безусловно, немало, но нужно сделать эту работу еще более эффективной.