В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ по математике

Но для получения аттестата все без исключения 11-классники будут сдавать два обязательных предмета - русский язык и базовую математику.

В 2022 году экзаменационные материалы ЕГЭ по всем предметам были обновлены на основе ФГОС среднего общего образования. Теперь во всех КИМах делается ставка не на проверку предметных знаний, а на то, как школьники умеют эти знания использовать на практике.

В экзамене по базовой математике выпускников 2022 года ждут сюрпризы: появятся новые задания, некоторые исчезнут.

Например, добавлена одна практико-ориентированная текстовая задача и усилен акцент на практику в заданиях по геометрии. Добавлены задание 5 - на умение выполнять действия с геометрическими фигурами, и задание 20 - на умение строить и исследовать простейшие математические модели.

Есть изменения и в ЕГЭ по математике профильного уровня. В прошлых версиях этого экзамена для "продвинутых" математиков, которым это предмет потребуется для поступления в вуз, присутствовали задания базового уровня сложности. По мнению экспертов, их выпускники щелкали как орешки. Теперь их убрали: участникам ЕГЭ в 2022 году больше не встретятся практическая задача на делимость, практическая задача на график реальной зависимости и задание базового уровня по геометрии. При этом добавлено два новых задания: задание с использованием графика функции из курса алгебры и вопрос по теории вероятности повышенного уровня сложности.

С демоверсиями КИМ ЕГЭ-2022 можно ознакомиться на сайте ФИПИ.