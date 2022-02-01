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01.02.2022 10:09
Рубрика: Российский автопром

В России продают одну из последних "Волг" с мотором Chrysler

Текст: Константин Руссов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже новой "Волги" ГАЗ-31105 образца 2008 года - последнего года, когда модель выпускалась на заводе в Нижнем Новгороде.

Фото: Пресс-служба Citroen.
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Продавец говорит, что автомобиль новый, но почему-то указанный пробег составляет две тысячи километров. Внешность автомобиля оценить невозможно из-за того, что она накрыта подкровельным материалом, из-под которого проглядывает часть колёс: состояние шин и дисков - превосходное. Это же можно сказать и о моторном отсеке, выглядящем абсолютно девственным. Салон - в полиэтиленовых "чехлах", даже руль запечатан в плёнку.

В 2008 году было выпущено всего 16 735 единиц ГАЗ-31105, что вдвое меньше, чем годом ранее, хотя планом предусматривалось увеличение объёмов. Одна из фишек "Волг" последних лет выпуска - мотор Chrysler с нормами токсичности "Евро-3", альтернативой которому был отечественный двигатель ЗМЗ-40525.10, также соответствующий этому экостандарту. Мощность "крайслеровского" агрегата объёмом 2.4 литра составляет 137 л.с., он работает в паре с 5-ступенчатой МКП, привод - задний.

Выставленная на продажу "Волга" представлена с панелью последней итерации, комплектация "Люкс", предусматривающая наличие стеклоподъёмников, вставок "под дерево", климат-контроля, сигнализации, противотуманных фар, салона из натуральной кожи и хром-пакета.

Цена автомобиля - 1 399 000 рублей, что почти на сто тысяч рублей дороже, чем рекомендованная розничная цена Lada Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором на 113 л.с. и вариатором.

Фото: www.auto.ru
#ГАЗ