В России выбрали лучший китайский автомобиль

Популярные российские автомобильные журналисты и блогеры определили лучший китайский автомобиль 2021/2022 - это купе-кроссовер Geely Tugella.

Носителя почетного звания определили по итогам опроса 50 специалистов из различных, не связанных между собой изданий, анкетирование провел ресурс "Китайские автомобили", в список включили только те модели китайских брендов, которые официально поставляются в Россию.

Каждый участник опроса мог назвать абсолютно лучшую модель среди китайских брендов (если был готов таковую выбрать) и еще несколько машин, достойных топ-5. В итоге 40 из 50-ти опрошенных упомянули Geely Tugella, при этом 18 из них поставили эту машину на первое место. В общей сложности купе-кроссовер набрал 76 баллов - почти в два с половиной раза больше, чем ближайший преследователь - кроссовер Haval Jolion.

Третью позицию в опросе 2021-2022 занял рамный внедорожник Haval H9, он заработал 27 баллов.

Здесь нужно заметить, что Tugella становится победителем конкурса второй год подряд. В 2020/2021 эта модель была упомянута в 42-х анкетах и получила 24 первых места и 90 очков. Причем относительно предыдущего раза она слегка сбавила по очкам. По всей видимости, свою роль играл "эффект второго года": модель уже примелькалась, и кто-то из журналистов и блогеров обратил больше внимания на новичков рынка.

Haval H9 - единственная модель в опросе, которая получила в конкурсе 2021/2022 больше баллов, чем в 2020/2021. Эксперты объясняют этот результат недавней модернизацией рамного внедорожника - она улучшила его проходимость и качество салона.

В топ-10 конкурса 2021/2022 вошли пять автомобилей Chery и суббренда Exeed, но такой широкий выбор, вероятно, и не позволил какой-то одной модели войти хотя бы в тройку призеров. Лучший из Changan на этот раз стал лишь 14-м - выше даже пикап GWM Poer. В рейтинге также представлены автомобили FAW, GAC и JAC, но ни один из них не попал и в топ-15.

Всего в анкетах были упомянуты 25 моделей девяти брендов, 38 участников опроса смогли назвать абсолютно лучший автомобиль из Китая. Год назад выбор состоял из 22 машин 10 брендов, абсолютно лучший автомобиль тогда назвали 40 участников.