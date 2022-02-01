В Совфеде настаивают на жилом статусе для построенных апартаментов

Сенаторы выступают за то, чтобы правовой статус жилья получали не только новые, но и уже построенные апартаменты. О том, что такую поправку необходимо внести в соответствующий законопроект, заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

"Закон достаточно большой, он между первым и вторым чтением очень сильно может измениться. Одна из основных норм, которая должна, по нашему мнению, оказаться там - распространение на уже существующие апартаменты. Наша позиция такая: мы должны легализовать те апартаменты, которые сейчас построены", - сказал Журавлев в эфире телеканала "Вместе-РФ".

По экспертным оценкам, речь может идти о 5-7 млн квадратных метров апартаментов, из них 2-3 млн приходится на Москву и Подмосковье.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявлял, что уже введенные в эксплуатацию апартаменты следует признать жилыми помещениями и больше не строить недвижимость этого типа.

Законопроект о правовом статусе апартаментов разработан в связи с поручением президента Владимира Путина и внесен в Госдуму в апреле 2021 года.

Предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений вне границ жилой застройки (в общественно-деловой зоне). Собственники апартаментов смогут зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. При этом инициатива пока не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.