В Совфеде оценили слова главы СНБО о "невыполнимости" Минских соглашений

Слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о невыполнимости Минских соглашений можно расценивать как провокацию, уверен член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее Данилов заявил о том, что Минские соглашения "приведут к разрушению страны".

"Абсолютно провокационное заявление. Заявление, которое как раз продолжает разрушать Украину", - сказал Цеков RT.

По его мнению, политики, которые считают, что надо подписать договоренности в конкретный момент, а потом не выполнять их, тоже способствуют разрушению страны.

Единственная возможность разрешить ситуацию в Донбассе - это соблюдение Минских соглашений, подчеркнул сенатор.

Документ о комплексе мер по выполнению Минских соглашений, который подписан в феврале 2015 года, предусматривает отвод тяжелых вооружений, вывод иностранных вооруженных формирований и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке Украины.