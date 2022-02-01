Видео: машина с тремя детьми "сбежала" от нетрезвой автомобилистки

Минивэн с тремя маленькими детьми убежал буквально из-под носа у мексиканской мамы-автомобилистки и рухнул в котлован с водой. Все чудом обошлось без жертв, тем не менее, полиция решила задержать владелицу автомобиля.

Инцидент произошел в городе Тихуана (штат Нижняя Калифорния). Женщина-водитель попыталась развернуть свой минивэн на узкой дороге, но задела припаркованный на обочине чужой пикап. Выйдя из машины, чтобы оценить степень ущерба от аварии, она не заглушила двигатель и не поставила авто на ручник.

Почуявший запах свободы минивэн тут же рванул вперед и через 20 метров рухнул в котлован, к счастью, неглубокий.

Прибывшая на место ДТП полиция установила, что в машине находились трое детей (они без травм выбрались из перевернувшегося автомобиля) и что автомобилистка на момент инцидента была пьяна. При попытке доставить ее в участок для составления протокола женщина устроила такую бучу, что полисмены были вынуждены отправить ее на время за решетку.