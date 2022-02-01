Захарова: США вывозят журналистов из Киева, чтобы не мешали писать фейки

США вывозят представителей СМИ с Украины, чтобы не мешали своим редакциям публиковать фейки и дезинформацию. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что США эвакуируют своих журналистов с Украины​​​. В частности, эстонская газета Postimees сообщила, что указание об этом было отдано в воскресенье вечером.

По словам Захаровой, отсутствие журналистов на Украине "полностью развяжет Вашингтону и Лондону руки в информационной войне". "Будут с утра до ночи показывать "русские танки на Крещатике" и "сотрудников офиса Президента Украины, отстреливающихся в бронежилетах", - написала она.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в последнее время в СМИ публикуется огромное количество лживой и провокационной информации о ситуации на Украине. Он призвал США и их союзников отказаться от истерики в информационной кампании.