Академик Медведев: Гениальность "в пробирке" определить невозможно

Все люди учатся говорить неправду буквально с рождения, утверждает физиолог, академик РАН Святослав Медведев, много лет возглавлявший Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой. В интервью "РГ" он объяснил, чем неправда отличается от лжи, рассказал о "матрице стереотипов", у кого самый большой мозг, и раскрыл секрет рождения гениев.

Опасная правда

Святослав Всеволодович, вы утверждаете, что человек учится говорить неправду с пеленок. Как, да и зачем малышу врать?

Святослав Медведев: Когда человек рождается - мозг у него чист. Что происходит дальше? Малыш видит мамину грудь - начинает сосать. Дальше он фиксирует взгляд, понимает, что нужно головой пошевелить, чтобы найти сосок. Начинается познание мира.

Стал постарше - увидел на шкафу вкусное, потянулся - не достать. Тащит стул и взбирается, чтобы взять. Это крайне важный этап в развитии ребенка. Совершая спланированное действие, он уже отделяет себя от окружающего мира и начинает пытаться преобразовывать его под себя.

И первая осознанная манипуляция близкими: "Мама отправила спать, а я не хочу, притворюсь спящим, а сам посмотрю картинки, послушаю сказку на телефоне". И берет книжку, телефон под одеяло. Это и есть попытка манипуляции другими, сокрытие своих мыслей. Будьте осторожны в воспитании ребенка! Не хвалите его за то, какой он умница, маму так обманул. Иначе рискуете сформировать установку, что подобные действия правильные.

Детство проходит, люди меняются.

Святослав Медведев: Хорошо, вот пример из взрослой жизни. Но как он похож на тот - из детства!

Вы знаете, что коллега заваривает очень вкусный чай, и вам хочется именно его. Попросить - считаете неудобным. И вы подходите к нему, начинаете говорить о работе или мыть кости сослуживцам в надежде, что чай предложат. Предлагают. Что это как не попытка манипулирования?

Ситуаций по жизни - миллион. И мы в течение дня многократно скрываем свои истинные чувства и манипулируем другими. Начиная от уборщицы и до политиков. Манипулируем на работе и дома.

То есть жизнь без манипуляций, а то и без откровенной лжи - утопия?

Святослав Медведев: Однозначно. Мы все сознательно вводим других в обман. Представьте, что бы случилось, если бы мы не скрывали истинных чувств. Утром опаздываю, говорю начальнику, что не в пробке стоял, а вчера с другом так надрался, что не до будильника было. А заодно выкладываю, что думаю о его намалеванной секретарше, что он сам не на месте и с его интеллектом - метлой махать.

Ну и дома, жене: "У тебя дырка на халате и жаркое подгорело. И вообще, зачем я на тебе женился?" Что будет с таким правдолюбцем? Вылетит с работы и семью потеряет - за один день.

Единственное, правильнее - не называть любую ложь ложью. Что-то скрыли - ну, неправда. А если гадостей наговорили о коллеге, желая выдвинуться, или от жены скрыли, что есть красотка на стороне, - то это уже ложь.

Марк Твен и "детектор ошибок"

А совесть? В ваших работах доказано: в мозге есть механизм, оценивающий поступки человека. За совесть отвечает какой-то участок мозга?

Святослав Медведев: Конкретного участка нет, есть механизм работы мозга. В нем формируется "матрица стереотипов". Она не дана от рождения, то есть гены тут ни при чем. Она формируется с рождения.

Младенец еще не знает, что такое хорошо и что такое плохо. Но стереотипы формируются, причем они будут совершенно различны в зависимости от эпохи, воспитания, социума.

Пример: мы считаем, что убийства детей - страшный грех. А первобытные люди, нападая на другое племя, вырезали всех. В сформированной у них "матрице стереотипов" было заложено: если не вырежут, дети подрастут, нападут на них и истребят. То есть совесть - это совпадение действий с установками, которые у нас сформированы. Если отклонение от них - она начинает "есть".

Этот механизм отлично описан у Марка Твена, когда Гекльберри Финн освобождает раба. Вроде бы совершает благое дело, а "матрица" говорит, что это плохо. Так было заложено в его воспитании.

"Матрицы стереотипов" формируются по всем направлениям: начиная от самого простого, бытового. Каждое наше действие мозгом оценивается с точки зрения "правильно - неправильно". И если вы поступаете не так, как предписано "матрицей", "детектор ошибок" реагирует, что-то внутри срабатывает, словно вывешивается "красный флажок".

Подождите! Получается, что "детектор ошибок", вывесив "красный флажок", должен заставить нас искать иное решение?

Святослав Медведев: Нет, он сигнализирует, но не останавливает. Хотите - прислушивайтесь, хотите - нет. Не прислушаетесь - получите "муки совести", они не дадут беззаботно наслаждаться деянием, противоречащим "матрицам".

К слову, не лишено смысла народное поверье, что люди, причиняющие зло другим, тяжело болеют. Мол, это зло подтачивает их изнутри. А на самом деле "виновник" - мозг, пытающийся скоординировать ваши поступки с "матрицами стереотипов".

Скрытая работа нейронов

Можем ли мы обмануть мозг?

Святослав Медведев: Нет. И это доказано одним из моих учеников. Даже когда вам что-то очень выгодно, чего-то очень хочется. Захотелось кока-колы? Мозг знает, что она неполезна, и заявляет об этом. Выпьете, могут начаться "муки совести".

А это правда, что человек использует свой мозг лишь на 5 процентов? Остальные 95 - балласт.

Святослав Медведев: Нет! У нас постоянно работает практически весь мозг, все 10 миллиардов нейронов. Мы с вами разговариваем, и если конкретный нейрон не участвует в поддержании беседы, он, например, поддерживает позу. И вы сидите, а не позволяете себе развалиться в кресле. Просто функция нейрона в данный конкретный момент не видна. И заметьте, во время разговора вам постоянно приходят в голову мысли, не относящиеся к теме беседы. Вы автоматически отметили, что за окном пошел дождь и придется обратно идти под зонтом.

Почему такое происходит?

Святослав Медведев: Это результат подспудной деятельности мозга, который непрерывно анализирует имеющуюся в его распоряжении информацию.

Приведу простой пример: вас посылают в командировку с полярниками - на арктическую станцию. Вы поехали, написали великолепный материал.

А вот что бухгалтерия оформила командировку, перевела деньги на карту - читателям не видно. Бухгалтерии, собственно, все равно: выписать вам командировку в Арктику или в Ленобласть. Но без работы бухгалтерии все бы встало, и вы бы никуда не поехали.

Имеются звенья системы, деятельность которых ярко не проявляется, у них рутинная работа. Также и с нейронами: очень большая часть нейронов используется рутинным образом, но без них - никуда. Сбой в их работе - прямая дорога к болезням мозга.

То есть нейроны работают все время. Другой вопрос: для чего? Для кого-то в данный момент важно купить выпивку и закуску, для кого-то - заключить миллиардную сделку, а кому-то - сделать отличное интервью.

46 веков без перемен

Человеческий мозг меняется? У наших далеких предков он был меньше, не такой, как сейчас?

Святослав Медведев: Впервые описание мозга, и очень точное, было сделано древнеегипетским зодчим Имхотепом - архитектором пирамиды фараона Джосера.

Это было более 4600 лет назад. Далее следуют серьезные исследования мозга во времена Птолемеев. И так далее вперед по ленте времени. И что сказать? Изменений нет.

Так что никакие отделы мозга не атрофировались, не сморщились, не увеличились в размере. Мозг древнего египтянина ничем не отличается от нашего. Кстати, знаете, у кого на самом деле самый крупный по размерам мозг? Не у гениев. У дебилов!

Миф и то, что у наших пращуров было недоразвитие мозга из-за маленькой продолжительности жизни. Она, кстати, не была уж такой маленькой, как многим представляется. Среднестатистическая продолжительность жизни - да, была значительно меньше. За счет колоссальной младенческой смертности. Но те дети, кто выживал, имели отличные шансы дожить до преклонных лет. И с мозгом у них было все в порядке.

Тайна рождения

Не мешайте гению!

Святослав Всеволодович, технологии достигли невероятных высот. Зачатие с использованием одного сперматозоида из пробирки, генетический анализ зародыша, который еще в чашке Петри, стали реальностью. А можно создать технологии, которые сделают так, чтобы рождались гении?

Святослав Медведев: Кто-то знает признаки будущей гениальности? Нет. Так что гениальность "в пробирке" определить невозможно.

Пример. Представьте себя современным врачом. К вам приходит беременная женщина, у которой восемь детей. Двое из них слепы, трое глухи, один умственно отсталый, да и сама матушка страдает от сифилиса.

Вы ужаснетесь тому, какую судьбу она готовит еще не рожденному ребенку. И намекнете, что можно прервать беременность и не плодить инвалидов.

Прекрасно! Своим советом вы чуть не отправили в небытие Людвига ван Бетховена. Я привел ситуацию именно с его матерью.