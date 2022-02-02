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2 февраля 2022 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 31 января 2022 года № 42-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" изменения, изложив пункты 14.1.5, 14.1.6 в следующей редакции:

"14.1.5. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки, с 31 января 2022 года до особого распоряжения обеспечить свою деятельность в дистанционном режиме.

14.1.6. Общеобразовательным организациям, расположенным на территории г. Горно-Алтайска, перейти с 31 января по 6 февраля 2022 года на режим реализации образовательных программ общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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