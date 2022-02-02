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2 февраля 2022 г.

Постановление правительства Астраханской области от 2 февраля 2022 года № 23-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1053н "Об утверждении формы медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации" и порядка ее выдачи, формы медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения, а также формы "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и временными методическими рекомендациями "Порядок проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", прилагаемыми к письму Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.12.2021 № 30-4/И/2-21694, Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

в подпунктах 4.1, 4.4 пункта 4 постановления, подпунктах 16.9, 16.10 пункта 16, пункте 20 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением, слова "шести месяцев" заменить словами "двенадцати месяцев", слова ", заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации" исключить.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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