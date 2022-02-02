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2 февраля 2022 г.

Постановление правительства Астраханской области от 2 февраля 2022 года № 24-П "О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 02.02.2022 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденные постановлением, пунктом 30 следующего содержания:

"30. С 07.02.2022 по 20.02.2022 приостановить на территории Астраханской области реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей в помещениях организаций дополнительного образования, реализующих указанные образовательные программы, работу кружков, секций, деятельность по реализации программ спортивной подготовки, за исключением организации тренировочного процесса в рамках подготовки спортсменов спорта высших достижений к официальным физкультурным и спортивным мероприятиям.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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