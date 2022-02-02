Борис Грызлов возглавил российскую дипломатическую миссию в Беларуси

Неделю назад - 27 января - Борис Грызлов отправился в Минск, получив верительные грамоты, подписанные главой государства, и напутствие от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. А в понедельник, 31 января, уже в Минске новый посол встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Как сообщила пресс-служба МИД Беларуси, во время встречи Владимир Макей поздравил Бориса Грызлова с началом дипломатической миссии в Беларуси и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой.

Борис Грызлов - политический тяжеловес, имеющий огромный международный опыт.

Он является полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также председателем Высшего совета партии "Единая Россия". По словам самого Бориса Грызлова, он планирует совмещать данные должности с работой посла.

Борису Вячеславовичу 71 год, он родом из Владивостока. В 1973 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А. Бонч-Бруевича по специальности "радиоинженер". Кандидат политических наук. В разное время был главой МВД России и председателем нижней палаты российского парламента.

Как ранее отмечал сам Борис Грызлов, на новом посту своим главным приоритетом он считает "продолжение многоплановой интеграции в рамках поступательного выполнения договора о Союзном государстве от 1999 года, последовательное сближение в рамках Союзного государства на принципах суверенного равенства, добровольности и добросовестного выполнения взаимных обязательств". По словам посла, ключевая цель интеграции - повысить достаток, обеспечить достойный уровень и качество жизни россиян и белорусов. Чему он и намерен способствовать.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время большого интервью 28 января 2022 года рассказал журналистам о напутствии, которое дал новому послу России в Республике Беларусь: "Вчера мы провожали в Белоруссию нового посла Бориса Вячеславовича Грызлова. Я вручал ему верительные грамоты, подписанные Президентом. На этой церемонии был и Владимир Ильич Семашко, посол Белоруссии в Российской Федерации. Я напомнил еще о таком направлении нашей совместной работы, как выравнивание прав наших граждан. Очень много уже сделано. Я думаю, 95% прав уже выровнено, но в некоторых областях еще остаются вопросы, которые требуется поскорее решить. В частности, условия предоставления медицинских услуг, условия предоставления гостиничных площадей гражданам, которые по личным делам путешествуют. Это, безусловно, очень важно для повседневной жизни".

Напомнил министр и про основные направления работы в рамках Союзного государства: "Есть одобренные осенью прошлого года 28 союзных программ. Документы рамочные. Они предполагают работу, которая уже началась, по наполнению каждого из этих 28 направлений конкретными правовыми решениями прямого действия. Прежде всего - в экономике, финансах, транспорте, связи и так далее. Это значительный шаг к консолидации так называемого экономического, материального базиса. И в ближайшие 2-3 года эта работа должна завершиться, как решили Президенты. И конечно, это решение в сторону Союзного государства, уже более обладающего существенными полномочиями".