Цена на газ в Европе вновь превысила 900 долларов

Стоимость газа в Европе превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В ходе торгов цена мартовских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах достигала более 916 долларов за тысячу кубометров, что на 3% больше, чем днем ранее.

Днем ранее стоимость газа упала на 10% после сообщений о том, что прокачка российского голубого топлива в Европу через территорию Украины выросла в два раза.

С 1 февраля "Газпром" нарастил объем транзита газа через Украину в сторону Европы в два раза - до 107,7 млн кубометров в сутки, что близко к контрактному среднесуточному уровню. В январе прокачка составила в среднем 54 млн кубометров.