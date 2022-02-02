CNN: Байден одобрил размещение дополнительных войск в Восточной Европе

Президент США Джозеф Байден официально одобрил размещение дополнительных американских войск в Восточной Европе, об этом 2 февраля сообщает американский телеканал CNN.

Ожидается, что уже сегодня, 2 февраля, Пентагон может объявить о начале переброски войск.

Как сообщает CNN, речь может идти о нескольких тысячах военнослужащих. Из них порядка 2 тысяч будут дислоцированы в Польше, а еще несколько тысяч - в странах НАТО на юго-востоке Европы, включая Румынию.

Также сообщается, что в США в состоянии повышенной готовности на случай обострения ситуации вокруг Украины находятся порядка 8,5 тысячи военнослужащих.

Размещение дополнительных войск в Восточной Европе должно продемонстрировать поддержку США союзникам по НАТО.