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02.02.2022 06:30
Рубрика: Общество

Диетолог Антонина Саволюк посоветовала запивать кофе водой

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Диетолог Антонина Саволюк напомнила, что кофе лучше пить по утрам, и посоветовала всегда держать наготове стакан воды. "Кофе выводит воду из кровяного русла. Поэтому стаканчик воды после чашки кофе - привычка, которая будет полезна для всех", - подчеркивает специалист.

Фото: iStock
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Отказаться от кофе стоит тем, кто имеет проблемы со здоровьем. Например, при гипертонии дополнительно повышать артериальное давление опасно. "Не рекомендуется пить крепкий кофе людям с диагностированным гастритом, язвенной болезнью", - цитирует Саволюк РИА Новости.

В кофе содержатся антиоксиданты и катехины, которые очень легко связываются с белками и кальцием, поэтому в напиток не стоит добавлять молоко или сливки.

Ранее диетолог Эшли Шоу посоветовала пить кофе желающим похудеть людям, так как кофеин ускоряет обмен веществ и помогает избавиться от лишних килограммов.

Кроме того, было проведено немало исследований, подтверждающих, что кофеин снижает уровень грелина - гормона, вызывающего чувство голода.

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