Диетолог Антонина Саволюк посоветовала запивать кофе водой

Диетолог Антонина Саволюк напомнила, что кофе лучше пить по утрам, и посоветовала всегда держать наготове стакан воды. "Кофе выводит воду из кровяного русла. Поэтому стаканчик воды после чашки кофе - привычка, которая будет полезна для всех", - подчеркивает специалист.

Отказаться от кофе стоит тем, кто имеет проблемы со здоровьем. Например, при гипертонии дополнительно повышать артериальное давление опасно. "Не рекомендуется пить крепкий кофе людям с диагностированным гастритом, язвенной болезнью", - цитирует Саволюк РИА Новости.

В кофе содержатся антиоксиданты и катехины, которые очень легко связываются с белками и кальцием, поэтому в напиток не стоит добавлять молоко или сливки.

Ранее диетолог Эшли Шоу посоветовала пить кофе желающим похудеть людям, так как кофеин ускоряет обмен веществ и помогает избавиться от лишних килограммов.

Кроме того, было проведено немало исследований, подтверждающих, что кофеин снижает уровень грелина - гормона, вызывающего чувство голода.