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Джей Джей Абрамс экранизирует роман Стивена Кинга "Билли Саммерс"

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    02.02.2022, 15:48
Текст:   Ася Кушнарева

Американский режиссер Джей Джей Абрамс ведет переговоры о съемках сериала по детективному роману Стивена Кинга "Билли Саммерс". Об этом сообщает Variety.

Сюжет книги строится вокруг наемного убийцы, который подумывает уйти на пенсию. Однако перед этим он получает еще один, заказ, который сможет обеспечить ему комфортную жизнь. Когда он вступает в дело, события начинают разворачиваться неожиданным образом.

Возможный актерский состав, как и другие подробности предстоящего сериала, пока не сообщаются. Издание лишь отмечает, что шоу будет продано стриминговым сервисам и популярным кабельным каналам.

Принадлежащая Абрамсу кинокомпания Bad Robot уже не в первый раз экранизирует произведения "короля ужасов". Ранее ими были сняты сериалы "11/22/63", "История Лизи" и "Касл-Рок". Последний не основан на конкретном произведении, но город, где разворачиваются события, был придуман Кингом и не раз упоминался в его книгах.

Джей Джей Абрамс также известен по работам в таких фильмах, как "Миссия невыполнима 3", "Звездный путь", "Стартрек: Возмездие", а также сериалах "Остаться в живых", "Мир дикого запада", "Алькатрас", "Шпионка".

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