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02.02.2022 19:24
Рубрика: Экономика

Эксперты Bloomberg: Страны Ближнего Востока не компенсируют российский газ для Европы

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В случае отказа Евросоюза от российского топлива страны Ближнего Востока не смогут полностью компенсировать поставки газа в Европу. Об этом пишет издание Bloomberg.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Авторы статьи отмечают, что ряд богатых энергоносителями стран, среди которых Азербайджан и Катар, пообещали снабдить Евросоюз необходимым сырьем. Тем не менее, оказалось, что у них не получится заменить ведущего экспортера - Россию.

"У Европы нет альтернативы российскому газу. Вам придется перенаправить половину СПГ, потребляемого Азией, чтобы выйти на уровень поставок от "Газпрома", - приводит издание слова старшего аналитика BCS Global Markets Рона Смита. По его словам, это может привести к массовой нехватке топлива и распространению энергетического кризиса по всему Азиатскому континенту.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в марте Россия восстановит добычу нефти на 90% от сокращенного в мае 2020 года объема. По его словам, наша страна строго следует условиям сделки ОПЕК+. Уровень ее выполнения близок к 100%, а общий уровень исполнения соглашения всеми странами по итогам декабря составил 122%. Вместе с тем, как отметил Новак, на рынке сохраняется много неопределенностей, в том числе, связанных со штаммом "омикрон".

Экономика Отрасли Нефть и газ

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