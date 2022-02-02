Эксперты Bloomberg: Страны Ближнего Востока не компенсируют российский газ для Европы

В случае отказа Евросоюза от российского топлива страны Ближнего Востока не смогут полностью компенсировать поставки газа в Европу. Об этом пишет издание Bloomberg.

Авторы статьи отмечают, что ряд богатых энергоносителями стран, среди которых Азербайджан и Катар, пообещали снабдить Евросоюз необходимым сырьем. Тем не менее, оказалось, что у них не получится заменить ведущего экспортера - Россию.

"У Европы нет альтернативы российскому газу. Вам придется перенаправить половину СПГ, потребляемого Азией, чтобы выйти на уровень поставок от "Газпрома", - приводит издание слова старшего аналитика BCS Global Markets Рона Смита. По его словам, это может привести к массовой нехватке топлива и распространению энергетического кризиса по всему Азиатскому континенту.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в марте Россия восстановит добычу нефти на 90% от сокращенного в мае 2020 года объема. По его словам, наша страна строго следует условиям сделки ОПЕК+. Уровень ее выполнения близок к 100%, а общий уровень исполнения соглашения всеми странами по итогам декабря составил 122%. Вместе с тем, как отметил Новак, на рынке сохраняется много неопределенностей, в том числе, связанных со штаммом "омикрон".