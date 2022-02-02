Эксперты рассказали, смогут ли США наращивать госдолг бесконечно

Летом 2019 года потолок госдолга США был временно заморожен на два года, то есть правительство фактически не было ограничено в заимствованиях. За это время госдолг вырос с примерно с 22 трлн до 28,4 трлн долларов. С 31 июля прошлого года срок "заморозки" потолка госдолга закончился, и после бурных дискуссий в Конгрессе США он был сначала временно повышен до 28,9 трлн долларов, а в декабре прошлого года - до 31,4 трлн долларов.

Повышения потолка госдолга активно добивался Минфин США, так как без этого он не мог бы размещать новые выпуски гособлигаций для финансирования одобренных госрасходов, что привело бы к техническому дефолту США, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая.

С конца 2019 года госдолг США увеличился почти на 7 трлн долларов. Это результат беспрецедетных стимулирующих мер, предпринятых властями США для поддержки населения и бизнеса в период пандемии. В частности, речь идет о нескольких раундах прямых выплат населению, дополнительных пособиях по безработице, финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. "Они действительно позволили американской экономике быстро преодолеть спад и скачок безработицы, вызванные пандемией и связанными с ней ограничениями, однако, значительно ухудшили кредитные метрики США и стали одной из причин рекордной за почти 40 лет инфляции в крупнейшей экономике мира", - констатирует Беленькая.

Если c 1990 по 2007 годы среднее отношение госдолга США к ВВП колебалось вблизи 60%, то в 2013 году оно превысило 100%, а в период пандемии 2020 года, по оценке МВФ, "пробило" 130% ВВП. Это выше уровней долговой нагрузки США после Второй мировой войны, которые ранее считались абсолютными максимумами. Бюджетный дефицит США увеличился с 4,7% в 2019 году до рекордных 15% ВВП в 2020 году и лишь немного снизился с этого уровня в 2021 финансовом году (до 12,4% ВВП).

"Конечно, такие параметры "в нормальной жизни" трудно совместимы со статусом наиболее надежного заемщика мира, в качестве которого пока по-прежнему воспринимаются США. К тому же, США являются эмитентов одной из немногих мировых резервных валют, в которой номинирован госдолг, и эмиссия которой теоретически неограничена, так что вероятность дефолта практически равна нулю - до тех пор, пока в мире доллар остается в этой роли", - подчеркивает Беленькая.

Впрочем, увеличение госдолга США пока компенсируется крайне низкой (по историческим меркам) стоимостью его обслуживания, что обеспечивалось политикой нулевых ставок ФРС и прямым выкупом ФРС гособлигаций в 2020-2021 годах. Это позволяет Минфину США обслуживать и рефинансировать госдолг без проблем. В то же время в долгосрочном плане, с учетом отрицательных реальных доходностей гособлигаций США и начинающегося ужесточения монетарной политики ФРС США, которая может вернуть процентные ставки по доллару к более высоким значениям, ситуация выглядит не столь благополучно.

"Скорее всего, ФРС при повышении ставки придется принимать во внимание не только параметры инфляции и занятости, что непосредственно относится к ее мандату, но также уровень госдолга и бюджетных дефицитов США, так как рост доходности гособлигаций США до 3-4% уже может стать чувствительным с точки зрения увеличения расходов на обслуживание госдолга", - считает Беленькая.

В последующие годы, в связи с завершением антикризисной поддержки американской экономики, предполагается существенное снижение бюджетных дефицитов США, однако, они могут оставаться выше докризисных уровней, особенно с учетом намерений Белого дома добиться утверждения плана экономических реформ Build Back Better размером 1,75 трлн долларов (пока его одобрение заблокировано из-за несогласия даже среди сенаторов-демократов). В частности, высокий уровень госдолга и инфляции вызывают много вопросов о своевременности новых расходов в текущей ситуации.

Впрочем, в истории США госдолг рос не всегда, говорит главный макроэкономист УК "Ингосстрах - Инвестиции" Антон Прокудин. "В XX веке его рост был связан с мировыми войнами, после которых он снижался благодаря жесткой бюджетной политике и одновременно быстрому увеличению ВВП, а после 1980 года рост долга подпитывает экономику США (это один из ключевых компонентов "рейганомики"). Политически неприемлемо для руководства страны сказать своим гражданам, что экономический рост закончен, и теперь будет расти безработица, а не ВВП. Слабеющая экономика США многие годы подпитывается кредитными ресурсами. Если перестать наращивать долги домашних хозяйств и правительства, то экономического роста даже в 1,5-2% ВВП в Соединенных Штатах не будет. И об этом пока мало кто говорит", - подчеркивает эксперт.

По словам Прокудина, до 2021 года печатание денег ФРС не приводило к разгону инфляции и, по официальной версии, и сейчас к нему не приводит. "Однако это не так. Инфляция в 7% лишь отчасти обусловлена разрывами в цепочках поставок и газовым кризисом, а отчасти начала работать избыточная денежная масса в экономике. И это очень опасная тенденция, которая может развиться в постоянную высокую инфляцию, как в 1970-х. Чтобы ее задушить, ФРС придется действовать жестко. Именно такие действия ведомства мы сейчас и наблюдаем", - рассказывает он.

Пределы для накачивания долгом экономики пока не достигнуты, поэтому в целом эта система будет действовать еще немало лет, указывает Прокудин. "Но ключевой фактор, который остановит использование кредитных ресурсов, заключается в необратимом росте процентной ставки. Рост станет необратимым, если инфляция выйдет из-под контроля. Пока она контролируется, рост ставки сменяется спадом на годы, и поэтому можно опять рефинансировать долговые обязательства под мизерные проценты. Как говорит ФРС в лице его главы Джерома Пауэлла, "похоже, что низкие ставки с нами надолго". Как только это станет не так, экономическая система США покатится к сильнейшему кризису", - считает экономист.

По мнению Прокудина, никакого системного способа решения проблемы госдолга нет: либо надо вести консервативную бюджетную политику с постоянным бюджетным профицитом (хотя бы во время роста экономики), либо эта система свалится в дефолты, но, судя по низким процентным ставкам, это произойдет не в текущем десятилетии.

Устойчивость госдолга США является весьма важным параметром для всей мировой экономики и финансовых рынков, поскольку США являются крупнейшей экономикой мира и эмитентом основной мировой резервной валюты, подчеркивает Беленькая. По ее мнению, траектория госдолга США вызывает определенные опасения в долгосрочной перспективе. Впрочем, базовый прогноз МВФ предполагает стабилизацию госдолга по отношению к ВВП на период до 2025 года примерно на уровне 2020 года (130-133% ВВП). "Однако потенциальные новые кризисы в американской экономике, геополитические проблемы могут привести к очередному витку роста госдолга США. Поскольку американский госдолг считается "безрисковым" активом для всего мира, любой потенциальный кризис госдолга США был бы весьма негативен для мировой экономики, с точки зрения цен на сырье, финансовые активы, эффекта "домино" на мировых финансовых рынках и оттока капитала из считающихся более рискованными развивающихся рынков, к которым относится и Россия", - говорит Беленькая.