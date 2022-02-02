Госдолг США впервые превысил 30 триллионов долларов

Государственный долг США достиг рекордно высокой отметки - он впервые превысил 30 триллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американского Минфина.

По информации финансовых экспертов, данная цифра достигнута на несколько лет раньше, чем предполагали власти страны. Как отмечает газета New York Times, это стало результатом инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, включая 5 триллионов долларов для выплат пособий по безработице, поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты.

Напомним, в декабре прошлого года потолок госдолга США вырос еще на 2,5 триллиона долларов - соответствующий закон подписал резидент Джо Байден. Документ позволили увеличить лимит задолженности до 31,4 триллиона долларов. За время президентства Дональда Трампа госдолг США вырос на семь с лишним триллионов.