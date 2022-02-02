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Рубрика: В мире

Госдолг США впервые превысил 30 триллионов долларов

Государственный долг США достиг рекордно высокой отметки - он впервые превысил 30 триллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американского Минфина.

Фото: Gettyimages
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По информации финансовых экспертов, данная цифра достигнута на несколько лет раньше, чем предполагали власти страны. Как отмечает газета New York Times, это стало результатом инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, включая 5 триллионов долларов для выплат пособий по безработице, поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты.

Напомним, в декабре прошлого года потолок госдолга США вырос еще на 2,5 триллиона долларов - соответствующий закон подписал резидент Джо Байден. Документ позволили увеличить лимит задолженности до 31,4 триллиона долларов. За время президентства Дональда Трампа госдолг США вырос на семь с лишним триллионов.

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