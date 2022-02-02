В Москве будет петь тенор, которого Пласидо Доминго называет своим наследником, I Международный фестиваль А. Скрябина продолжится выступлением его художественного руководителя, мистическая каната Carmina Burana вызовет душу старых миров, а "Очень мрачный английский концерт" скорее очарует, нежели внушит страх.

Кто играет: Франческо Мели, Госоркестр России им. Е.Ф. Светланова (дирижер Василий Петренко).

Что играет: Арии и увертюры из опер Дж. Верди, У. Джордано, Г. Доницетти, Дж. Пуччини, О. Респиги - симфоническая поэма "Фонтаны Рима", неаполитанские песни.

Почему идти: "Его голос благословен богами, его пение - это райская музыка", - так оценивают критики дар Франческо Мели. Великий Пласидо Доминго, вместе с которым этот тенор не раз выходил на сцену, называет Мели своим наследником. Ласкающий слух тембр, безупречная вокальная техника и несомненный драматический талант делают молодого генуэзца одним из самых многообещающих певцов своего поколения. В Москве Франческо споет популярные арии и любимые неаполитанские песни в сопровождении Государственного оркестра России им. Е.Ф. Светланова.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 7 февраля; 1 000 - 5 000 руб.

Фото: ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ"

Кто играет: Борис Березовский, Михаил Турпанов.

Что играет: А. Скрябин - Пьесы, Поэмы, Танцы, Сонаты №№ 7, 8, 9, Л. Сабанеев - Соната ("Памяти Скрябина"), А. Жак - Вариации на тему Скрябина, А. Басилов - Сюита памяти Скрябина, Л. ван Бетховен - Соната № 12.

Почему идти: Титаническое стремление к добру и свету, томление по далекому идеалу пронизывают творчество Александра Скрябина, 150-летие которого отмечается в нынешнем году. Концерт в рамках I Международного фестиваля Скрябина представляет двух пианистов - Бориса Березовского, художественного руководителя фестиваля и Михаила Турпанова, обладателя специального приза XV Конкурса им. П. Чайковского. В программу вошли не только всем известные опусы музыканта-философа, но и редко звучащие посвящения ему советских композиторов, а также соната Бетховена №12, рифмующаяся со страстной сочинительской манерой Скрябина.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 6 февраля; 500 - 5 000 руб.

Фото: "Русская Филармония"

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", Государственная хоровая капелла России им. А.А. Юрлова, солисты Дарья Зыкова, Александр Богданов, Андрей Батуркин.

Что играет: К.Орф - Carmina Burana (мультимедийное шоу).

Почему идти: Мистическая кантата Карла Орфа в исполнении оркестра "Русская филармония" с хором и солистами разного калибра неизменно восхищает неофитов классической музыки. Вот и на этот раз крупномасштабные видеопроекции шедевров Микеланджело, Рафаэля, Босха и других мастеров Возрождения многократно усилят эффект от поистине колдовского сочинения, которое сам автор считал средством "вызывать душу старых миров".

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 5, 6 февраля; 1 800 - 6 000 руб.

Фото: Ира Полярная

Кто играет: Госоркестр России им. Е. Ф. Светланова (дирижер Михаил Татарников), солисты Айлен Притчин, Юрий Фаворин.

Что играет: М. Балакирев - Увертюра на темы трёх русских песен, С. Прокофьев - Концерт № 2 для скрипки с оркестром, С. Рахманинов - Концерт № 3 для фортепиано с оркестром.

Почему идти: Одно из самых интересных произведений основателя "Могучей кучки" Балакирева, полное озорства сочинение Прокофьева и вершина рахманиновского творчества 1900-х годов - в интерпретации двух ярких молодых солистов и главного симфонического коллектива России.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 1 февраля; 1 000 - 2 500 руб.

Фото: BASSMANN

Кто играет: Квартет имени В. Берлинского, Павел Романенко, Андрей Усов, Евгений Щеголев, Татьяна Емельянова, Марина Белова. Ведущая концерта Ляля Кандаурова.

Что играет: О. Гиббонс - Фантазия a 3, Д. Доуленд - Lachrimae Antiquae, Lachrimae Gementes, Lachrimae Amantis, Г. Перселл - Фантазия для четырех виол, Б. Бриттен - ноктюрн и фуга из Сюиты для арфы соло, Lachrymae op. 48a (размышления на тему песни Д. Доуленда), Струнный квартет № 3.

Почему идти: Известный популяризатор классической музыки Ляля Кандаурова сопроводит слушателя по маршруту от елизаветинской Англии, где творили Гиббонс и Доуленд, в эпоху реставрации Стюартов, совпавшую с короткой жизнью Пёрселла, а оттуда - в ХХ век, к музыке композитора-новатора Бриттена. Изрядное количество петель, ответвлений и кротовых нор на этом маршруте только усиливают интригу. И пусть вас не пугает название программы - "Очень мрачный английский концерт". Типично островная отстраненность, хрупкая роскошь и утонченная красота этой музыки может скорее очаровать, нежели внушить страх.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье" (Малый зал); 4 февраля; 900 - 1 800 руб.

Фото: Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского

Кто играет: Симфонический оркестр Министерства обороны РФ (дирижер Сергей Дурыгин), солист Сергей Тарасов.

Что играет: С. Рахманинов - Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, Ф. Шуберт - Соната до минор, два экспромта.

Почему идти: "Тарасов превращает музыку в чистое золото. Его талант ошеломляет и оценивается во много карат", - писала пресса о выступлениях этого пианиста. "Сергей Тарасов - один из самых титулованных моих учеников, - говорил о нем профессор Московской консерватории Лев Наумов. - Его отличают отличное владение инструментом, колоссальные виртуозные способности; ему есть, что сказать". Один из самых интересных пианистов своего поколения выступит на вечере памяти своего педагога Льва Наумова и дирижера Валерия Халилова.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 3 февраля; 300 - 4 000 руб.