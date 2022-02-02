"Газпром" подал в суд на польскую нефтегазовую компанию PGNiG и оператора польского участка газопровода "Ямал - Европа" EuRoPol Gaz. Об этом сообщили в управлении информации российской компании.

"ПАО "Газпром" подтверждает подачу просьбы о проведении арбитражного разбирательства в отношении PGNiG S.A. и EuRoPol GAZ S.A. и сохраняет за собой все права по защите своих интересов", - приводит сообщение "Газпрома" РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что компания PGNiG получила от "Газпрома" судебный иск о выплате дивидендов от прибыли EuRoPol Gaz. Сообщается, что PGNiG владеет, прямо и косвенно, через дочернюю компанию Gas-Trading, 51,18% акций в уставном капитале EuRoPol Gaz, 48,82% акций принадлежат "Газпрому".

Сегодня также стало известно, что Европейский суд общей юрисдикции (General Court) отклонил жалобу PGNiG на решения Еврокомиссии по итогам антимонопольных дел в отношении "Газпрома". Речь идет о жалобе польской компании, которую она подала в октябре 2018 года. Жалоба касалась решения Еврокомиссии, которая выдвинула "Газпрому" обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии и ряде других стран. В результате рассмотрения дела в 2018 году ЕК наложила на российскую компанию ряд обязательств по работе в отдельных странах Центральной и Восточной Европы.