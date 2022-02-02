Haval рассказал об обновлении бестселлеров для России

В феврале в России стартуют продажи обновлённых кроссоверов Haval F7 и F7x. Рестайлинг внешности компания уже продемонстрировала, но об изменениях в салоне умолчала. Теперь подоспели подробности и о том, как трансформировалось внутреннее убранство моделей и опциональный состав.

Дисплей новой мультимедиа теперь "парящий", а не встроен в переднюю панель, его диагональ составляет 12.3 дюйма. У дореформенной модели - 9 дюймов. Также обновлена графика виртуальной комбинации приборов, она увеличилась в размерах - с 7 до 12.3 дюйма.

Климат-контроль теперь стал двухзонным, у водительского кресла появилась вентиляция, лобовое стекло обогревается по всей площади, а не только в зоне покоя "дворников", доступен автоматический парковщик и система предупреждения столкновений при проезде перекрёстков.

Маленькое, но важное новшество - увеличение объёма бачка для стеклоомывающей жидкости с 2.7 до 4.5 литра.

Расширено количество вариантов отделки: для Haval F7 - тёмно-синий кожзам с бежевыми вставками на торпедо и в дверях, для F7x - тёмная экокожа, контрастирующая с серебристыми и красными вставками.

Линейка силовых агрегатов осталась прежней: бензиновые "турбочетвёрки" мощностью 150 и 190 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Есть возможность выбора между переднеприводными вариантами и 4х4.

Цены объявят позднее, дореформенный кроссовер F7 стоит от 1 809 000 рублей, а кросс-купе F7x - на 50 тысяч рублей дороже.

По итогам 2021 года модели F7/F7x стали бестселлерами марки в России: продано 12 386 и 10 336 автомобилей соответственно, что на 83% и 134% больше, чем годом ранее.