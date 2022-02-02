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02.02.2022 18:53
Рубрика: В мире

Испанская газета опубликовала ответ США и НАТО на предложения России

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8672)
Достоянием газеты El Pais стали конфиденциальные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Ранее эти документы в Вашингтоне и Брюсселе категорически отказывались раскрывать общественности и называли "частью дипломатического процесса".

Откуда испанским газетчикам стали известны тайны "американо-натовского двора", не сообщается. Всего на страницах издания опубликованы копии двух переданных в Москву в конце прошлого месяца бумаг: ответ США под грифом "Конфиденциально" на пяти страницах и ответ Североатлантического альянса под грифом "Ограничено НАТО-Россия" - на четырех.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Содержание обоих ранее неафишировавшихся текстов полностью соответствует имевшим место спекуляциям западных СМИ на тему основных тезисов американо-натовского ответа России. В частности, как следует из опубликованных документов, США и альянс отказываются выполнить ключевое требование Москвы и взять на себя обязательство по дальнейшему нерасширению НАТО. При этом Запад обозначает готовность к обсуждению контроля над вооружениями, мер доверия, транспарентности и снижению военных рисков. Отметим, что в бумагах из Брюсселя именно Россия названа ответственной за текущий кризис и выставлено условие для "дальнейшего прогресса" на переговорах - сворачивание российского военного присутствия "в и вокруг Украины".

Ответ со стороны США более дипломатически выдержан и изобилует ссылками на готовность Вашингтона "к рассмотрению соглашений с Россией по вопросам взаимной озабоченности, включая письменные и подписанные инструменты для имеющихся опасений в области безопасности", готовности "к дискуссии о неделимости безопасности и нашей интерпретации этой концепции", а также поддержки "попыток улучшить безопасность в евроатлантическом пространстве". Структура и реквизиты обеих бумаг выглядят аутентично, а дипломатический источник РИА Новости в Вене уже подтвердил подлинность документов.

Официальных комментариев со стороны Москвы относительно "слитых" в СМИ конфиденциальных ответов США и НАТО на российские инициативы не последовало. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать содержание публикации El Pais. "Мы ничего не обнародовали, - отметил представитель Кремля в беседе с журналистами. - И я не хочу это комментировать, это вам нужно обращаться в Pais или к испанскому руководству, я не знаю, но, по крайней мере, не к нам". В МИД России также не стали подтверждать или опровергать подлинность раскрытой западной прессой дипломатической переписки. Один из авторов публикации в EL Pais журналист из Греции Ибай Арбиде сейчас находится по заданию редакции на Украине. По его словам, он достал текст ответа благодаря нескольким источникам.

Испанская газета El Pais накануне опубликовала письменные ответы США и НАТО по гарантиям безопасности.
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