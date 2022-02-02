Испанская газета опубликовала ответ США и НАТО на предложения России

Достоянием газеты El Pais стали конфиденциальные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Ранее эти документы в Вашингтоне и Брюсселе категорически отказывались раскрывать общественности и называли "частью дипломатического процесса".

Откуда испанским газетчикам стали известны тайны "американо-натовского двора", не сообщается. Всего на страницах издания опубликованы копии двух переданных в Москву в конце прошлого месяца бумаг: ответ США под грифом "Конфиденциально" на пяти страницах и ответ Североатлантического альянса под грифом "Ограничено НАТО-Россия" - на четырех.

Содержание обоих ранее неафишировавшихся текстов полностью соответствует имевшим место спекуляциям западных СМИ на тему основных тезисов американо-натовского ответа России. В частности, как следует из опубликованных документов, США и альянс отказываются выполнить ключевое требование Москвы и взять на себя обязательство по дальнейшему нерасширению НАТО. При этом Запад обозначает готовность к обсуждению контроля над вооружениями, мер доверия, транспарентности и снижению военных рисков. Отметим, что в бумагах из Брюсселя именно Россия названа ответственной за текущий кризис и выставлено условие для "дальнейшего прогресса" на переговорах - сворачивание российского военного присутствия "в и вокруг Украины".

Ответ со стороны США более дипломатически выдержан и изобилует ссылками на готовность Вашингтона "к рассмотрению соглашений с Россией по вопросам взаимной озабоченности, включая письменные и подписанные инструменты для имеющихся опасений в области безопасности", готовности "к дискуссии о неделимости безопасности и нашей интерпретации этой концепции", а также поддержки "попыток улучшить безопасность в евроатлантическом пространстве". Структура и реквизиты обеих бумаг выглядят аутентично, а дипломатический источник РИА Новости в Вене уже подтвердил подлинность документов.

Официальных комментариев со стороны Москвы относительно "слитых" в СМИ конфиденциальных ответов США и НАТО на российские инициативы не последовало. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать содержание публикации El Pais. "Мы ничего не обнародовали, - отметил представитель Кремля в беседе с журналистами. - И я не хочу это комментировать, это вам нужно обращаться в Pais или к испанскому руководству, я не знаю, но, по крайней мере, не к нам". В МИД России также не стали подтверждать или опровергать подлинность раскрытой западной прессой дипломатической переписки. Один из авторов публикации в EL Pais журналист из Греции Ибай Арбиде сейчас находится по заданию редакции на Украине. По его словам, он достал текст ответа благодаря нескольким источникам.