Журналист El Pais, опубликовавший ответы США на российские предложения, находится на Украине

Один из авторов нашумевшей публикации в испанской газете El Pais, которая утром 2 февраля обнародовала текст ответа США и НАТО на российские предложения по безопасности, находится на Украине.

Ибай Арбиде, журналист из Греции, находится по заданию Pais в командировке на Украине, сообщает РИА Новости. По его словам, он достал текст ответа благодаря нескольким источникам. Раскрывать эти источники он не намерен.

"С самого начала я знал, что источник был надежным, что документы настоящие, но, несмотря на это, проверяли на подлинность и с других сторон", цитирует РИА Новости слова Арбиде. Он также отметил, что не думает, "что публикация текста ответа может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер".

Москва обнародовала свои предложения по безопасности 17 декабря. В них, в частности, идет речь об отказе от расширения НАТО на восток, от принятия Украины в состав Альянса, от создания военных баз в странах бывшего СССР, и об отказе от размещения наступательных вооружений НАТО в Восточной Европе.